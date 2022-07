Adi Iglesias e Jean Marie Okutu estarán no Campionato Galego de Atletismo

Santiago. Elviña (A Coruña) prepárase para dar acollida hoxe á máis importante cita anual do atletismo galego, no que será a disputa do Campionato de Galicia Absoluto ao Aire Libre, que contará ca presenza de importantes figuras autonómicas e que servirá para dar o último adeus a quen fora presidente da Federación Galega de Atletismo (FGA) durante máis de 25 anos, Sergio Vázquez.

A proba conta cun cartel de importantes atletas. Jean Marie Okutu, plusmarquista galego de lonxitude e olímpico, estará tomando parte no concurso de lonxitude. Nun ano moi difícil para o de Marín (perdeu ao seu irmán Edemon Okutu no Villa de Pitanxo), nas pistas universitarias estará recibindo todo o cariño e admiración dun público que a bo seguro estará entregado co marinense.

Pola súa banda, Víctor Gallego, da Gimnástica, intentará agrandar a súa lenda que o convirten a día de hoxe nun dos máis queridos e o máis laureado do atletismo galego cun total de 33 títulos. O capitán da Gimnástica lanzará en peso e disco.

Ademais, na modalidade de velocidade, Adrián Pérez, do F.C. Barcelona, achégase cuns excelentes 10.56 que o colocan como claro favorito ao título. A pelexa estará nos postos de podio entre Martín Barcía, Javier Cancela, Sergio Rodriguez e Pablo Tomé, todos eles na barreira dos 10.85 e os 10.88.

E na categoría femenina, un dos grandes atractivos será a presenza de Adi Iglesias, do Lucus Caixa Rural, campioa paralímpica dos 100 metros e subcampioa dos 400 m. A plusmarquista autonómica dos 200 metros foi noticia ademais recentemente por convertirse na primeira atleta paralímpica en recibir o Premio Nacional do Deporte.

Pola súa banda, Ainhoa Reparaz será outra das grandes activos do campionato. A plusmarquista galega dos 100 metros realizaba recentemente un extraordinario campionato de Europa Sub18 no que lograba a medalla de bronce co equipo de relevos nacional e un cuarto posto na final individual. ECG