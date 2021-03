Adiós a Europa de un Atlético que se mostró imponente

El Atlético de Madrid puso fin a su andadura en la Liga de Campeones este miércoles al caer (2-0) ante el Chelsea en la vuelta de octavos de final celebrada en Stamford Bridge, un choque impotente de los rojiblancos, tanto en ataque como en defensa, donde no supieron sujetar las acometidas inglesas.

Un año después de aquella noche gloriosa en Anfield, los de Diego Pablo Simeone se volvieron de vacío esta vez de suelo inglés. El Atlético no tuvo claridad en ataque y sufrió ante un Chelsea que golpeó a la contra con Ziyech a la media hora (2-0 en el global).

El contexto en una noche de Champions puede no importar, pero lo cierto es que los de azul venían crecidos. El Atlético, en un momento más discreto con dos victorias en siete partidos, quiso arrollar de inicio, salir al ataque con un once y una actitud para remontar, pero el Chelsea no se asustó. Los del Cholo reclamaron un par de penaltis, a Suárez y Carrasco, y Llorente apareció por primera vez por banda derecha. El Atlético creció pero, a lo suyo, el Chelsea golpeó en una contra mortal, con Ziyech, Havertz y Werner, un tridente que no fue capaz de controlar el conjunto madrileño en todo el partido. Con 1-0 abajo, el Atlético necesitaba hacerle al Chelsea los mismos goles que en los 12 partidos invicto con Tuchel.

Los blue buscaron aprovechar la zozobra de un Atlético tocado al descanso, obligado a un noche de épica. El Atleti no era capaz de parar el talento local, con el Cholo en busca de soluciones, mientras Tuchel no tocaba nada. Pero no fue capaz de crear peligro el conjunto español hasta el descuento, jugando ya con uno menos por una roja a Savic en el minuto 81.

Joao Félix fue en la recta final del encuentro de nuevo quien lo intentó. Llorente asomó también tarde sin la gloria de Anfield y Emerson marcó a la contra el 2-0 ya en el minuto 94.