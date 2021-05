“Aínda non son consciente de que xa non son o adestrador do Compostela”

Yago Iglesias pechou cinco anos como adestrador do Compostela por vontade propia. Non foi unha decisión doada, tampouco motivada por ningún outro equipo, asegura. Vaise cunha sensación de orgullo polo traballo feito e agardando por un novo proxecto que o ilusione.

Se algunha vez pensou como ía ser a súa saída do Compostela, imaxinábaa deste xeito?

Sempre dixen que cada vez estaba máis cerca o día en que separariamos os camiños, pero nunca o pensei. Nas últimas semanas, despois de cinco anos e vendo a evolución do equipo era algo que me rondaba na cabeza, pero ata o venres non imaxinei como llo ía comunicar ao club. A noite do xoves para o venres foi unha noite complicada, dándolle voltas, pensando tamén como llo ía dicir a Manuel (Castiñeiras), porque despois de cinco anos somos amigos. Non quería que houbera malos entendidos coa xente do club en canto á decisión, por iso me parece importante recalcar que realmente non hai nada con ningún equipo. É un cúmulo de desgaste, de ver o último mes de competición, que o equipo demandaba un cambio. Creo que é o mellor para todos.

Con que queda destes cinco anos?

Máis alá de números quedo coa evolución que tivo o club, tanto no sentido deportivo como de masa social. O Compostela sempre foi un equipo con moita historia, pero creo que a día de hoxe cumpre todos os requisitos a nivel deportivo, de masa social e de marca. Nestes anos eu puxen o meu gran de area para que a marca Compos teña o auxe que está tendo.

Chegou aquí para afrontar un proxecto a medio-longo prazo. Vaise coas expectativas cumpridas?

Voume aliviado no sentido de que o proxecto que se plantexou nun primeiro momento, de sentar unhas bases con sentido e pensando sempre en volver á Segunda B, conseguiuse. Os cimentos para continuar son moi sólidos. Voume coa sensación do deber cumprido, de ter axudado ao club. Estou orgulloso de ter pasado por aquí facendo todos eses números e sendo un dos adestradores que máis veces se sentou no banco do Compostela.

Deulle tempo a asimilar a súa decisisión?

Non me deu tempo a asimilalo. Estou tranquilo, relaxado, agora mesmo non teño que estar pendente das renovacións, segundo vai falando Manu con un ou con outro e o que lle van dicindo. Pero non son consciente a día de hoxe de que xa non son o adestrador do Compostela. Seguramente co paso dos días veremos con máis perspectiva aínda todo o feito e o momento no que separamos os camiños.

O día da súa despedida dixo que marchaba para a casa. Dálle medo a posibilidade de quedar no paro ou non lle disgustaría un ano sabático?

Nesta decisión por un lado está a cabeza e por outro o corazón. Non é fácil. Nestas semanas que xa empecei a pensar que ao mellor era o momento de separar os nosos camiños sempre tes dúbidas, o corazón diche que hai moitas horas invertidas nisto, en seguir crecendo, xa tes unhas rutinas de ir adestrar coa mesma xente... Por outro lado está a cabeza, que che di que seguramente sexa o momento por desgaste. Pero non vou mentir en canto a que tamén hai un punto de medo para dar o paso. Eu paso de estar traballando a ir ao paro, e realmente a decisión tómoa eu. O meu traballo é pasional. No momento en que vexo que non vou estar ao 200 % fai que sexas coherente coa entidade e llo comuniques. É certo que Manuel insistiu en que isto é porque estamos cansados, porque a tempada foi dura. A decisión é complicada pero teño que tomala eu e nese sentido estou tranquilo. Tamén é certo que espero e desexo que nas próximas semanas poida aparecer algo que me volva ilusionar. Pero de non aparecer nada seguirei co meu traballo de profesor na escola de adestradores e tamén seguirei formándome.