Ainhoa Reparaz e Daniel Salgueiro, dous atletas noviños xa emerxentes

Santiago. Expourense viviu a pasada fin de semana o desenvolvemento do Campionato Xunta de Galicia Sub16

e o máis interesante estivo na proba dos 600 m. na que o atleta do Riazor Coruña Daniel Salgueiro lograba estabrecer un novo récord galego con 1:24.53 que o sitúan de segundo no ranking nacional. A prata foi para Hugo Couñago da A.D.Car quen remataba cuns 1:26.81.

Na categoría femenina Celia Castro do A.A. Mazí colgábase os ouros tanto nos 60 m. con 7.96, como nos 600 m. con 1:37.62.

Seguindo no medio fondo e fondo, “compre destacar”, segundo sinala a nota de prensa da Federación Galega de Atletismo, os rexistros de Amparo Corredoira nos 1.000 m. con 2:59.33 e de Asheber Díaz da Agrupación Viguesa con 2:42.60. Xa nos 3.000 m. o protagonismo correspondeu o lucense do Lucus Teo de Frutos quen remataba a proba co campionato de Galicia e cun tempo oficial 9:15.48.

Sobre os valos, hai que salientar un bo rexistro para Leo Rodríguez do Samertolameu que remataba en 8.91 sendo o protagonismo nos saltos para o campión galego Enrique Polo do C.A.Sada en pértega con 3.20 m. polos 12.08 m. no concurso de triplo para o barbanzán Enzo López. Antón Cillero do Riazor Coruña pola súa banda, facíase cos títulos autonómicos tanto dos 60 m. como dos 300 m. Xa por último no Campionato Xunta de Galicia Sub16 de probas combinadas os títulos desta edición foron parar a Celia Fernández do Riazor Coruña con 3.142 puntos e a Nicolás Quiñones da S. Gimnástica con 3.113 p.

E ata catro medallas e catro postos de finalistas foi o balance xeral da actuación dos galegos e galegas na pasada fin de semana a Valencia para tomar parte no Campionato de España de pista Cuberta Sub18. O máximo foco de atención desta importante cita estivo posto unha vez máis na participación de Xela Martínez que gañaba na final cun rexistro de 4:26.76 que representan a mellor marca dos campionatos... Carlota Salgado en combinadas, acadou o subcampionato nacional cunha MMP de 3.504.

Xa no concurso de altura Emma Sihuang Pérez foi bronce. E a velocista Ainhoa Repáraz foi bronce nos 200 m. coa marca de 24.89 que lle daban o bronce sobre o sintético levantino. REDACCIÓN