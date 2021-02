Al Celta no le llegó con el regreso de Iago Aspas para doblegar al Granada

··· El delantero céltico Iago Aspas indicó que se encontró “muy bien” en su vuelta a la competición tras varias semanas de baja, y calificó como “justo” el 0-0 final. “Venía trabajando ya toda la semana con el equipo y me he visto bien. En los últimos minutos, más cansado, pero me he encontrado muy bien”, comentó. Sobre el resultado final, apuntó que los dos equipos merecieron “el empate” en un partido que fue “táctico” y en el que el Granada se cerró “muy bien por dentro” y ello les obligó a “jugar por banda para ellos recuperar y poder correr”. “No ha habido muchas ocasiones”, reconoció el internacional español, que no ocultó que han pasado, a nivel de resultados, un mes de enero “jodido” porque no han ganado ningún encuentro. “Ahora viene otro mes, tenemos otra salida muy difícil y hay que seguir sumando porque esto no para”, subrayó el jugador internacional del Celta.