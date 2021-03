Al Obra le sigue sin llegar

Todas duelen, las 17, pero cuando la herida llega cuando parece ya colocado el escudo, semeja que la sinrazón te hace que duela más. Perdió el Monbus Obradoiro frente a un Unicaja al que combatió hasta el pitido final -aunque no siempre regular, no siempre con igual intensidad y acierto- y le toca levantarse ahora en lo anímico y lo físico para intentar la gesta ante el Real Madrid ya este martes (83-85).

Arrastraba el conjunto compostelano una maleta de resultados llenos de impotencia, por veces, de frustración en ataque y debilidad atrás, otras muchas, y con la exigencia, por encima de todo, de demostrar que los supuestos brotes verdes a los que se agarraba su técnico en la previa para describir la mejoría en el juego no eran un simple espejismo. Con la recuperación para el choque de Birutis, y la arenga de Moncho Fernández a no desfallecer y seguir intentándolo y seguir trabajando, el Obra quiso hacerse fuerte desde el salto inicial, sabiendo que por calidad, por físico y por necesidad -eliminado de la Eurocup y fuera de los puestos de play-off- los de Katsikaris no bajarían nunca la guardia.

Czerapowicz y Cohen, con un triple, dieron la primera ventaja al Obra que Robertson, tras robo, se encargó de cerrar con un 7-0. Pero fue cuestión de 3 minutos que Thompson se hiciese fuerte dentro de la zona para detener un arranque excepcional de los locales (7-4, min. 3).

Quería el Monbus seguir mandando. Ozmizrak movía a sus peones y Robertson y Enoch, atentos, detenían una nueva reacción con Waczynski como protagonista pero Katsikaris apostaba por Jaime Fernández y Alberto Díaz para asegurar la réplica en el marcador (16-9, min, 6).

Ni el tiempo muerto, ni el carrusel de cambios en el banquillo verde encontraban el efecto deseado -la bala que más daño hacía era la de Brizuela (7 puntos) ante el 8/18 en tiros de campo- frente a un anfitrión con puntería (4/6 en triples) y, aunque con lagunas sobre todo en la parte final del cuarto, también orden atrás (26-20, min. 10).

La defensa de Díaz y la movilidad de Jaime despertaron al conjunto andaluz que encontró vía libre a su paso adelante en intensidad -y dureza- defensiva- en el enésimo capítulo de permisividad arbitral en Sar este curso. Se descolocó el Obradoiro, despistado, y ante un rival de alcurnia como el Unicaja, no tardó en pagar caro su error .

Dos puntos consecutivos de Thomas bajo el aro obligaron a la primera llamada al orden de Moncho Fernández a los suyos: urgía recuperar la intensidad, la iniciativa y la coherencia (30-30, min. 14).

No aportó en su regreso a la cancha Birutis, Kartal pidió el cambió al resentirse de su lesión en el tobillo, y le entraron las primeras dudas el cuadro santiagués, que apeló al efecto Enoch para aferrarse al partido (4 puntos consecutivos). El desconcierto en el juego se multiplicó con las decisiones de los árbitros -a Enoch le señalaron una injusta tercera personal (17 puntos hasta entonces)-, el duelo además se interrumpió por problemas en el marcador y el epílogo del segundo cuarto fue digno de una película de Hitchcock por el suspense sobre qué se señalaría a continuación (40-41).

A remolque. Con la cadena de fallos en uno y otro bando tardó Thompson 3 minutos en avivar de nuevo el electrónico, dando paso a un festival del triple al que se sumaron Brizuela, Czerapowicz (2), Daum y Bouteille (49-51, min. 26).

Con un +5 para los visitantes recuperó el Monbus a Kartal y Enoch en pista y fue el tándem del americano con Kass el que dotó de más energía al juego (56-58, min. 28), siempre aún a remolque en el marcador (60-62, min. 30). La estadística señalaba un 28 a 14 en rebotes para el Obra pero un 14 a 1 en pérdidas... estaba claro por dónde se le estaba escapando la oportunidad al cuadro compostelano.

Sufría el Monbus en ataque y el Unicaja resolvía con talento en la retaguardia, dejando el duelo sin una clara sentencia. Porque Enoch de nuevo ejerció de revulsivo, Moncho Fernández se la jugó con Muñoz al base y hasta hubo susto cuando Kass recibió un golpe en el hombro... pero el que sumaba, casi en cada posesión, era el rival. No se rindió el Obra ni con el 74-83 tras triple de Brizuela (1:47) y Oliver empató a falta de 2 segundos y medio (83-83). Pero de nuevo Brizuela mató cualquier sueño de prórroga con una canasta sobre la bocina.