Alcaraz, mejor inicio en Grand Slam que todos, menos Nadal

··· Rafael Nadal se ejercitó por sexto día consecutivo en Wimbledon ante la atenta mirada de Gerard Piqué, que se pasó por el All England Club con sus hijos para ver al balear. El español estuvo dos horas en las pistas de Wimbledon entrenándose junto al sacador Jiri Vesely, antes de atender a los medios de comunicación en sala de prensa. En las pistas del Aorangi se dio cita un nutrido grupo de personas para ver al español, entre ellos Emma Raducanu, campeona del US Open y... Gerard Piqué. El futbolista del Barcelona apareció en el All England Clubcon sus dos hijos, y vio a Nadal ejercitarse para más tarde saludarle a él y a su equipo. Piqúe es el dueño de Kosmos, empresa que dirige desde 2019 la Copa Davis.