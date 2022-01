Alcoy quiere seguir regalando carbón

··· Carlo Ancelotti fue claro sobre la seriedad que le da a la visita en la Copa al Alcoyano, su verdugo del año pasado, y recalcó que “sólo” va a dar minutos a Andrey Lunin de cara a poner “el mejor equipo posible”. “No he visto el partido del año pasado, pero sé lo que pasó porque me lo han contado jugadores. Esa herida sigue abierta por una derrota en un momento complicado de la temporada y los jugadores saben mejor lo que pasó y lo que no debe pasar ”, advirtió el técnico italiano.