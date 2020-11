Aldrey, un internacional inusual

Es un club especial. Su trayectoria, sus protagonistas, los capítulos que han escrito su historia, sus errores y sus aciertos han convertido al Obradoiro CAB, en sus apenas 50 años de vida, en una entidad única rebosante de crónicas y biografías que merece la pena contar. Sin el ayer no se habría llegado al hoy, es algo que no podemos dejar de repetirnos, y ese ayer, para el obradoirismo, incluye orgullo, capacidad de superación y dosis extra de sacrificio, de entrega y de pasión.

No es un club más, y entre los cientos de ejemplos, también su singularidad queda patente en la figura de Ricardo Aldrey (27/01/1965, Santiago), sin duda el mejor base que se ha enfundado la camiseta del Obra, con 8 temporadas como aval en la competitiva Liga ACB de finales de los 80 y los 90, referente para la posteridad en el baloncesto compostelano como el único jugador nacido en la ciudad que se ha vestido la camiseta de la selección española.... aunque su internacionalidad no cuente de forma oficial.

Toca recapitular. Porque el niño que acudía con su hermano a ver a los Tonecho, Caldas o López Cid al Gimnasio Universitario, que fue reclutado en el patio del colegio La Inmaculada, que se llegó a proclamar campeón de España de Segunda División, que llamó la atención de Díaz-Miguel y compartió vestuario con Epi, Romay o Sibilio, que se asentó en la elite de la mano del OAR Ferrol, que hasta hace dos meses, cuando falleció su madre Dolores, diseccionaba con ella cada partido del equipo y aún hoy lo hace junto a sus hermanos vía WhatsApp, rezuma muchos de los valores que han hecho a este club único, especial.

“Mi historia nace cuando con 6 y 7 años mi hermano me llevaba al antiguo gimnasio de la USC a ver al Obradoiro. Era muy jovencito y ahí fue donde comencé a engancharme”, relata Ricardo. “A mí me gustaba mucho el fútbol y aún me gusta, pero es verdad que cuando el Obradoiro subió de categoría, se hizo el primer pabellón de Sar y llegó el club al colegio La Inmaculada a buscar niños para hacer la base, ahí fue donde empezó un poco todo”, añade.

Idas y venidas. Y así fue encadenando experiencias y aventuras. “Jugando en infantiles fuimos al programa de televisión Torneo que se hacía con equipos de base en Zaragoza. Nuestro entrenador era Jesús Lodeiro, que fue director de deporte de la Radio Galega. Viajábamos con un equipo muy jovencito y fuimos también a Barcelona, dos años consecutivos jugamos en Lisboa y en Oporto... de aquella se hacían cositas con la cantera”, recuerda con nostalgia.

“Después desapareció todo. En edad infantil y cadete me fui dos años a jugar al fútbol. El primero estuve en La Almáciga porque el presidente era un primo mío que siempre me decía que me iba a fichar, y después pasé al Compostela, que eso poca gente lo sabe, porque teníamos un grupo de amigos en el Instituto Xelmírez y de aquella en el Compostela el tema de la base tampoco andaba muy bien”, detalla y continúa: “Pero al curso siguiente el mismo grupo retomamos el baloncesto y volvimos al Obradoiro ya en el primer año de juveniles”.

“A mí me gustaba mucho el deporte y seguía destacando un poco. Había conocido a Pepe Casal que estaba ya allí y me dijo: “Hay dos opciones para la temporada que viene para jugar en juveniles, lo puedes hacer en Peleteiro o con La Salle porque nosotros no vamos a tener equipo”. Así que como en La Salle estaba Lodeiro me fui con ellos”.

Sólo tardó una campaña en regresar ya como júnior. Desde ese instante su trayectoria fue ascendente. “Fue el año en que se ascendió a Primera División y la pretemporada de Primera B, o sea la 81/82, yo ya la hago con ellos y fue cuando conocí a esa gente que admiraba de la época del Gimnasio Universitario. Fue cuando empecé a tener contacto con los Gil, Alberto Abalde y todos los que empezaron a llegar, toda esta banda, e imagina lo que fue para un chaval de 16 años estar con sus ídolos”, subraya aún emocionado. “Fueron dos años júniors muy buenos para mí, no tanto para el club porque ese año descendió y al año siguiente volvió a hacerlo”, lamenta también.

Fue en la campaña 82/83 cuando, aún en su primer año júnior, el compostelano debuta en la que era entonces la máxima categoría del básquet nacional. Continúa compaginando a la campaña siguiente el primer equipo y el filial con la experiencia de acudir al Campeonato de España júnior de 1984 -entonces solo se clasificaban los 8 mejores equipos de España- donde el Obradoiro acaba en un más que meritorio sexto puesto. “Lo jugaban tres equipos catalanes (Barça, Joventut y Cacaolat Granollers), dos madrileños (Real Madrid y Alcorcón), el Náutico de Tenerife y el CAI Zaragoza -finalmente vencedor-. El Obra fue el único representante no solo de Galicia, sino de todo el noroeste español”, se recuerda en el blog Obrapedia.

Con Ricardo Aldrey, Pío Furelos y Carlos Oro (bases-escoltas); Tino Casas, Santiago Cajaraville, Luis Otero y Juan Manuel Díaz (aleros); y Pablo Warner, Esteban Plata, Abel Amón y Pepe Rivera (pívots y ala-pívots), y Julio Bernárdez como entrenador, esa plantilla será recordada como uno de los mejores equipos de la cantera en la historia de la entidad santiaguesa.

La primera gran gesta. “Una vez que acabé las categorías de base tomé la opción de quedarme en el Obra en Segunda División con el objetivo de ascenderlo. Quedamos campeones de España de Segunda División en la fase de Córdoba. Creo que fue el primer título importante que tuvo el club”, asevera con orgullo Ricardo Aldrey.

Y de ahí a otras dos temporadas para la leyenda con el santiagués con apenas 19 años pero ya con la responsabilidad de dirigir en la cancha a mitos como Bill Collins, Mario Iglesias, Abalde, Juane... “Seguí creciendo. Como entrenadores teníamos a Pepe Casal y a Julio Bernárdez, también López Cid, Tonecho y Owi Cameron estaban de alguna manera metidos en el club y ese fue mi primer contrato profesional. Firmé por dos años”, señala.

“Y así fue mi historia en el Obradoiro hasta que cumplí los 22 años, que me llama Juan Fernández del OAR porque acababan de perder la Primera División y estaban formando un proyecto para recuperar la categoría. Antes se había ido Alberto Abalde, y Juane también se iba. Yo sabía lo que era el Obradoiro, que no estaba muy estructurado, no tenía una organización muy sólida ni muy firme. Conocía la situación, las dificultades que se pasaban, los problemas económicos... lo llegué a vivir y a padecer y el proyecto de Ferrol era a 3 años y tomé esa decisión”, relata pero aclara: “Si las conversaciones con el Obra hubiesen sido más serias igual me hubiese quedado porque le tengo mucho cariño a mi ciudad, estaban toda mi familia y mis amigos, pero era una cuestión sobre todo de proyecto”.

No le fue mal la apuesta a Ricardo Aldrey. El base compostelano se asentó como uno de los directores de juego más relevantes en los primeros años de la Liga ACB y no solo logró en Ferrol el salto de categoría en el primer intento, sino que se mantuvo en la elite desde la campaña 88/89 hasta la 93/94, pues durante dos campañas más defendió también la camiseta del Valvi Girona.