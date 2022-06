Aleix Espargaró admite que ganar en Cataluña “sería una cosa brutal”

Barcelona. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, ha reconocido que una victoria “en casa sería brutal”.

El piloto recordó que nunca ha logrado subir al podio en esta carrera. “No lo he conseguido nunca. Y en Jerez se puede decir que le tengo el mismo cariño al podio de Jerez que a la victoria de Argentina, si no más, fue impresionante en la catedral subir al podio, así que imagina subir al podio o ganar aquí en casa, sería ... No me busquéis el lunes en el test”. “Cuando decimos que lo difícil es estar detrás, caerte, luchar, volverte a levantar, no es un tópico, es así, es mucho más jodido estar detrás y sufrir, que ahora, que me lo estoy pasando súper bien, disfrutando y estoy súper relajado; es el gran premio de casa pero en realidad no tengo más presión, tenía ganas de salir y demostrar a todos que voy muy rápido, que ésta es mi pista y poder hacerlo porque la moto te acompaña es un lujo y por eso estoy tranquilo”, asegura el piloto de Aprilia.

Ante la posibilidad de conseguir un doblete en Barcelona, Aleix Espargaró reconoció igualmente que “sería brutal hacer un 1-2, pero esta pista es muy difícil porque el desgaste del neumático es altísimo”, subraya. EFE