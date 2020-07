Alejandro Gómez dará o seu nome ao Campionato Galego

O atletismo galego brindou onte unha homenaxe ao alteta vigués Alejandro Gómez, nun acto celebrado na súa cidade e no que recolleu o cariño de todos os deportistas, personalidades e afeccionados a este deporte que alí se deron cita.

A Xunta de Galicia, a través do secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, fíxolle entrega dunha placa conmemorativa a Alejandro en recoñecemento “á súa dedicación e compromiso co deporte galego”. Ademais, o mandatario galego anunciou que o Campionato Galego de 10.000 metros levará o nome do deportista olívico.

Nas súas verbas, o secretario xeral gabou o brillante currículo deportivo de Alejandro Gómez pola súa participación en tres Xogos Olímpicos -Seúl ‘88, Barcelona ‘92 e Atlanta ‘96-, ademais dos seus nove títulos de campión de España nas disciplinas de cros, 10.000 metros e medio maratón, así como unha morea de excelentes clasificacións en Campionatos de Europa e Campionatos do Mundo da longa distancia.

Lete Lasa definiu a Alejandro Gómez como un “fenómeno do atletismo vigués, galego e español que conta cun palmarés envexable para calquera deportista”.

BARCELONA ‘92. Tras falar dos seus inicios no atletismo, Lete Lasa lembrou unha carreira de Alejandro Gómez en Maia (Portugal) na que intentaba acadar o billete para Barcelona 92. A proba disputouse á unha da madrugada tras ter sido adiada polas pésimas condicións de chuvia e vento. Ante as inclemencias do tempo, todos os rivais de Alejandro retiráronse quedando el só na pista e rematando a proba en 28 minutos e cos beizos completamente rotos.

“Ese é Alejandro Gómez, un deportista sen medo a nada que sempre que haxa unha oportunidade irá por ela sen rede, sen condicións e sen complexos. A carreira deportiva de Alejandro é un calco da súa vida e non teño dúbida de que competirá ata o final para saír cara adiante”, sentenciou Lete en referenza a Alejandro, que padece un cáncer encefálico.