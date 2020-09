Alemania testa la vuelta de Luis Enrique y de España

LIGA DE LAS NACIONES La selección española de fútbol pondrá fin a la espera de casi nueve meses y volverá hoy a la acción en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart (20.45 horas/La1) con un atractivo duelo ante otra potencia como Alemania y el retorno al banquillo de forma oficial de Luis Enrique Martínez. La Roja disputó su último partido el pasado 18 de noviembre en el Wanda Metropolitano con goleada (5-0) ante Rumanía en el cierre de la fase de clasificación para la EURO 2020. Esa misma noche saltó la noticia de la vuelta al banquillo de Luis Enrique después de tener que dejarlo ocho meses antes para atender a su hija Xana. Ahora, año y medio después, Luis Enrique se vuelve a poner el traje oficial de seleccionador nacional y, curiosamente, ante el mismo rival frente al que lo iba a hacer en el parón del pasado marzo, y también en la misma competición en la que inició su primer paso, en la Liga de Naciones, convertida seguramente de inicio en una plataforma de ensayo para sus nuevos planes. El asturiano no ha tenido mucho tiempo para preparar este duelo ante una Alemania, la otra favorita en el Grupo 4 para conseguir el billete a la Final Four y que no tendrá en sus filas a ningún jugador del Bayern, arrollador campeón de Europa, para un encuentro que se presenta como una batalla por la posesión y por mirar sin especulaciones la portería rival. e.p.