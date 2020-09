Aliados en el éxito: Kwiatkowski y Carapaz, de la mano

··· “Era la última oportunidad y ha sido una lástima que no haya más días como este y que nadie se haya animado. Una pena, pero al menos he ganado dos puestos en la general”, dijo Mikel Landa. Landa aseguró que en la bajada del puerto, cuando se descolgó Porte, tuvo buen entendimiento con Mas, pero no con Miguel Ángel López, que renunció a colaborar para distanciar al cuarto de la general. Landa está a 2.01 del podio, a falta de la contrarreloj de mañana. “Estoy motivado para afrontarla, he trabajado mucho esa especialidad y quiero hacer una buena contrarreloj”, indicó.