Aluminios Cortizo, nuevos retos, idéntico compromiso

“O equipo sempre fai a labor de darlle unha proxección e unha oportunidade aos ciclistas que pasan por aquí”. La declaración de intenciones parte de boca de Suso Blanco Villar, director deportivo del Padronés Aluminios Cortizo. En su voz se distinguen, incluso, pinceladas de orgullo cuando recuerda que “hai dous anos pasamos a Nanclares (a profesionales), Samuel Blanco estivo con nós e agora está en profesionais. Nicolás Saenz, colombiano, estivo con nós e este ano conseguimos que estea correndo en Mortágua, en Portugal”. Porque un año más, y así uno tras otro, desde 1956, el club ciclista más longevo de Galicia pondrá todo su ímpetu en luchar por todas las carreras que se le presenten y, de paso, ser ese camino que para muchos de sus ciclistas pueda acabar cruzando, el día de mañana, la meta del ciclismo profesional.

El Aluminios Cortizo afronta la temporada con una plantilla en torno a los 18 ciclistas. “De cara ás xerais temos moitas esperanzas depositadas en Del Negro, Héctor Quintana e Eric Fagundez”, revela Blanco Villar, quien fue ganador de tres etapas en La Vuelta a España. “Combinando estes nomes un pouco expertos coa xuventude do resto da plantilla buscamos ese equilibrio para afrontar tanto o calendario como as voltas por un día con garantías”, añade.

Francisco Rus será, a sus 29 años, el más veterano y el referente del equipo. “Pode ter opcións a conseguir a vitoria en chegadas masivas e tamén nas cronos, nas que se defende moi ben”, valora Suso. Con dos años menos, también integra la plantilla Carlos Gutiérrez. Todos los demás son menores de 25: John Jiménez, que se rompió clavícula este fin de semana en Almagro, el ruso Evgenii Kazanov, de 23 años, o Sergio Chumil, campeón de Guatemala de fondo y contrarreloj. También continúan Saborido, Alejandro Paz, y desde juveniles llegan Pedro Soto y Samuel Sindo. Al club se incorporan dos fichajes: Íñigo González, que acaba de ganar la montaña en Almagro, y Daniel Mella, campeón de Cataluña de contrarreloj.

Como muestra de la calidad que atesoran sus pupilos, Blanco Villar apunta que Agustín del Negro sumó victorias sub-23 en el Tour de San Luis, por delante de su compañero en el Padronés Héctor Quintana. En la clasificación general, ambos finalizaron por delante del histórico Óscar Sevilla, quien fuera el ganador del maillot blanco del Tour de Francia en 2001, y que a sus 45 años aún se resiste a bajarse de la bicicleta.

Sobre la carretera, en 2022 los objetivos volverán a ser “a Volta a Galicia” y también “as carreiras da Copa de España”. “Tamén hai outras importantes como a Volta a Zamora, a de Cantabria... son carreiras que poden ser importantes para o equipo”, expresa el director del Aluminios Cortizo.

O GRAN CAMIÑO. La actualidad del ciclismo en Galicia mira estos días a O Gran Camiño, vuelta ciclista profesional que recorrerá las cuatro provincias desde el jueves. “Hai moitos anos que non se corre unha Volta a Galicia profesional. Iso crea afección, ver as grandes figuras do ciclismo nas estradas galegas era necesario e crea tirón. É unha gran iniciativa, esperemos que teña continuidade e que dea esa vistosidade e esa repercusión a Galicia que merece pola gran traxectoria do ciclismo galego ao longo da historia”, explica Blanco Villar, precisamente uno de los guardianes de la tradición de nuestro ciclismo.

Desde el Aluminios Cortizo seguirán con especial cariño a Samuel Blanco, (Tavira). “Estivo correndo con nós”, recuerda Suso. Y añade que “aínda que non estiveron no Padronés, por onde facían os adestramentos son da zona Delio Fernández e Alejandro Marque, que sempre estivo ligado ao equipo porque adestraba moito por Padrón. E Gustavo César Veloso está como director deportivo do Mortágua”. Quién sabe si entre el pelotón de próximas ediciones de O Gran Camiño Suso Blanco Villar tiene que nombrar a los Del Negro, Héctor Quintana, Eric Fagundez y compañía. Para ello seguirán trabajando, un año más, alimentando la llama que prendió aquel 17 de septiembre de 1956, por aquel entonces bajo la denominación de Peña Bernárdez.