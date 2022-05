Álvaro Muñoz espera un Real Madrid en un gran momento

El Monbus Obradoiro calienta motores en busca de una victoria que le permita asegurar la permanencia matemática en la liga ACB. Si bien no depende de sí mismo en exclusiva para alcanzar esa meta, con su decimosegundo triunfo habrá dado un paso de gigante.

Con la recuperación de Braydon Hobbs del golpe que sufrió en Murcia como la principal novedad, y la ausencia de Fernando Zurbriggen, aún convaleciente de la contractura producida por el impacto contra un oponente en el encuentro ante el Gran Canaria, el conjunto compostelano ya trabaja de cara a su compromiso con el segundo clasificado, el Real Madrid (domingo, 18:00 h.).

Las dudas que había despertado el cuadro merengue a mediados de marzo y principios de abril, con una sola victoria en nueve compromisos entre ACB y Euroliga, se disiparon tras una racha de cinco triunfos seguidos, que incluyó los tres sobre el Maccabi Tel Aviv, que le permitieron clasificarse para la final a cuatro de la máxima competición continental.

En el seno del Monbus Obradoiro se teme ese cambio de tendencia que modificó los ánimos del equipo madridista. Para Álvaro Muñoz, el cuadro preparado por Pablo Laso “llega en un momento anímico mejor que el de hace un mes”.

El alero abulense explicó que la situación del Real Madrid se repite en cada temporada, hacia el mes de abril: “Mucha gente ha vuelto a dudar de ellos y, al final, han pasado la eliminatoria de Euroliga por 3-0 y van a jugar otra ‘final four’”.

Por eso no quiere calibrar si es la mejor época del año, o no, para medirse al conjunto blanco: “Creo que no hay que pensar si están en un mejor o peor momento. Son un equipo muy competitivo y va a ser un partido complicado”.

Para el capitán del Monbus Obradoiro, el Real Madrid “ha salido del bache anímico”, lo que le convierte en un rival muy peligroso: “Son jugadores con muchísimo talento y muy desequilibrantes, sobre todo el nivel físico de sus hombres grandes”.

EL FACTOR DEL PÚBLICO EN SAR Álvaro Muñoz no se olvida de la afición, que, previsiblemente, llenará el Multiusos Fontes do Sar, ya que quedan menos de 500 entradas disponibles para el público que quiera disfrutar del encuentro en directo.

“En las grandes citas siempre ha estado presente”, apuntó, y recordó que de las once victorias que atesora el cuadro santiagués, nueve han sido con el respaldo de sus seguidores en el pabellón compostelano: “Han sido parte clave de todas las victorias y esperamos que el domingo lo sean otra vez”.

Al margen de la grada, el alero abulense explicó que, en la pista, el Monbus Obradoiro debe rendir al máximo nivel para optar a por un triunfo que equivalga a la permanencia: “Creo que hay que estar muy bien en el aspecto ofensivo. Cuando estamos acertados desde la línea de tres tenemos muchas opciones de ganar, y después, conseguir parar sus principales amenazas, que son muchas”.