Álvaro Rey priorizó el Deportivo a Segunda División

PRIMERA RFEF Álvaro Rey, único fichaje invernal que ha cerrado el Deportivo, aseguró en su presentación que siempre dio “prioridad” al equipo gallego, que estuvo cerca de incorporarlo en otras ocasiones y lo ha podido hacer ahora, en Primera RFEF, después de que rescindiera su contrato con el Club Bolívar de Bolivia, aunque tenía una oferta de LaLiga SmartBank.

“Tengo un idilio con el Dépor. Llevo un tiempo que si vengo, que si no... Estuve a punto de venir en verano, no se dio y yo siempre le he dado prioridad al Dépor. Gracias a Dios se ha dado ahora, Borja (Jiménez) ya me conoce muy bien de mi etapa en el Mirandés y gracias a Borja también todo ha sido más fácil”, indicó en su presentación ante los medios de comunicación.

Rey reconoció que tuvo “una oferta de Segunda División y la del Dépor”, además de interés de otros clubes de la categoría de plata, pero se quedó con el coruñés, que llevaba “mucho tiempo coqueteando” con él.

“Es de Primera (División) pero ahora está en la categoría en la que está y prioricé venir a este club a sumar, hacer algo bonito, ascender, que es el gran objetivo, y veremos en el futuro”, dijo el extremo sevillano, que firmó, inicialmente, hasta final de temporada con opción a continuar ligado al equipo blanquiazul. c. a. fERNÁNDEZ