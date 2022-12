Ames celebra hoxe a Gala do Deporte na Casa da Cultura de Bertamiráns

Ames. O Concello de Ames celebra hoxe a décimo quinta edición da Gala do Deporte, un evento no que se homenaxeará aos e ás deportistas máis destacados/as da localidade, así como ás diversas entidades deportivas. O acto terá lugar ás 20.30 horas, na Casa da Cultura de Bertamiráns, e será presentado polos xornalistas Lorena Pose e Diego Viaño. Ademais, ofreceranse distintos espectáculos e unha actuación de breakdance.

Os premios que se entregarán son os seguintes: deportista ou equipo máis destacado dun club de Ames, promesa masculina máis destacada, promesa feminina máis destacada, deportista masculino máis destacado e deportista feminina máis destacada. Así mesmo, como habitualmente, hai unha categoría reservada ao premio do público, que puido votar ata este xoves a medianoite polo/a seu deportista favorito/a: Borja Golán, Nuria Rábano, Guillermo Carracedo ou Hugo Novoa. Os gañadores dos galardóns serán desvelados na propia gala, que os espectadores tamén poderán disfrutar dunha actuación de breakdance e diversos espectáculos.

PROMESAS. No referente á categoría do mellor deportista/equipo dun club de Ames optan ao premio o primeiro equipo do F.C. Meigas, o equipo infantil feminino do Basquet Ames 2021/2022 e Nuno Castro Albán, de Atletismo Millarraio.

Na categoría de promesa masculina más destacada de Ames están nominados Saúl Berdullas Calviño, Nicolás Collazo Santamaría, Atila Antelo Martínez e Lucas Castillo Balsa; mentres que para a feminina as finalistas son Antía Veiga Caramés, María Estévez Vázquez e Mara Prieto Mariño.

Na categoría masculina de deportistas destacados son finalistas Borja Golán Sanmartín, Hugo Novoa Ramos e Guillermo Carracedo Robelo, mentres que na feminina figuran Nuria Rábano Blanco, Yaiza Otero Rodríguez e Paula Blanco Prol. ECG