Amiocar renueva su colaboración con el Club de Remo Cabo de Cruz

Santiago. “Independientemente de la pandemia tenemos que seguir viviendo, estando presentes en el mundo cultural, en el deportivo, no es el momento de poner excusas. No hemos interrumpido ningún patrocinio porque la gente tiene que salir de nuevo a la calle y pese a que la situación económica no es tan buena, debemos arrancar. No podemos tener miedo a que nos pase algo”. Con estas premisas y esta directrices, el gerente y director financiero del Grupo Amiocar, Antonio Beiro, rezuma orgullo por la renovación de su colaboración con el Club de Remo Cabo de Cruz.

“Llevamos cuatro años apostando por ellos sobre todo porque son gente joven de Boiro, con unas categorías inferiores muy buenas pero también con los séniors siempre compitiendo con los mejores de España”, añade sobre una entidad que suma ya seis temporadas consecutivas en la máxima división, la Eusko Label Liga. “Es un deporte minoritario si lo comparamos con el fútbol, pero somos muchos los que estamos apostando por él”, apunta al tiempo que reconoce que al carecer Amiocar de vehículos industriales su patrocinio consiste en una aportación económica.

“Estamos realmente muy contentos con este apoyo que engloba educación en el deporte, en valores”, reitera Antonio Beiro. C GUILLÉN