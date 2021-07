Amplio triunfo de Borja Golán en su debut en el Mundial

El Mundial de squash, en Chicago, comenzó para el amiense Borja Golán con muy buen pie: con un triunfo rápido e incontestable (11-4, 11-5 y 11-3, en 28 minutos) frente al jugador malayo Mohammad Syafiq Kamal. Pasó así a la segunda ronda, dieciseisavos de final, donde jugará hoy frente a un rival de altura: el egipcio Karim Abdel Gawad, actual número seis del ranquin, que a sus 29 años ya sabe lo que es ser campeón del mundo (lo fue en 2018) y también número uno de la PSA.

Borja tuvo buenas noticias antes de jugar, al llegar a la ciudad de los rascacielos. Instalado desde hacer tres días en Chicago, Borja se vio “descansado, con ganas y sin molestia alguna en la rodilla” en los entrenamientos, explicó en conversación con EL CORREO GALLEGO. Después, supo que su rival en primera ronda, por cambios en el cuadro, no iba a ser el inglés James Willstrop, viejo conocido y número 18 del mundo, sino el malayo Syafiq Kamal, que es el número 77. “Aquí no hay nadie flojo, todos son muy buenos y si no juegas bien te ganan, pero sí que el cambio fue para mejor, en teoría desde luego”, confesó.

Ya en el partido, Borja fue desde el inicio por delante en el marcador, “lo que me sirvió para ganar confianza en mis movimientos y en mis golpes, aunque al inicio estuve un poco nervioso, es lógico en un Mundial. El partido fue rápido pero intenso, aquí hay que estar al cien por cien para ganar cada partido”, detalló.

Después Borja pudo ver algo del no tan sobrado triunfo de Gawad sobre el francés Sebastien Bonmalais: 3-0 también en juegos, pero 13-11, 11-7 y 17-15 en 50 minutos).

“En dieseisavos de final tendré ya un rival muy complicado. Aunque al egipcio lo conozco bien: le he ganado varias veces, y he perdido otras. Voy a tratar de disfrutar, de ponerle las cosas dicíles y de dar lo mejor de mí mismo, centrarme en lo mío, para tratar de dar la sorpresa”, recalcó Golán.

El amiense explicó que su rival de hoy, de 29 años, es uno más del potente ejército egipcio: ganó el Campeonato del Mundo en 2018 y sabe lo que es estar lo más arriba en el ranquin. Pero él no se rinde antes de jugar.