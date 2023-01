Ancelotti prepara la visita a San Mamés

Con la moral alta tras la remontada copera ante el Villarreal, midiendo esfuerzos en los titulares que jugaron en La Cerámica y trabajando con intensidad los suplentes y no convocados, como Luka Modric, el Real Madrid de Carlo Ancelotti comenzó ayer a preparar el duelo liguero ante el Athletic Club en un día en el que el brasileño Marcelo visitó a sus excompañeros.

Recibido con el cariño del técnico, con un largo abrazo, Marcelo regresó a la ciudad deportiva del Real Madrid y se reencontró con cuerpo técnico, compañeros y personal del club. El actual lateral izquierdo del Olympiacos, leyenda del Real Madrid como jugador con más títulos en la historia del club blanco, aprovechó su regreso a Madrid por motivos personales para acudir a Valdebebas. El técnico italiano dirigió un entrenamiento en el que los titulares en Villarreal tuvieron sesión de recuperación, con carrera continua para soltar las piernas sobre el césped antes del trabajo fisioterapéutico en el interior de las instalaciones, mientras que los que menos minutos tuvieron en Copa del Rey o no participaron, se ejercitaron con intensidad. Reforzado el grupo con jugadores de la cantera, la sesión arrancó en el gimnasio y prosiguió, según informa el club, con ejercicios con balón y partidos en espacios reducidos.

No recuperará Ancelotti para el partido de San Mamés, que se disputará mañana a las 21:00 horas, a ninguno de los lesionados. Tanto Dani Carvajal como Lucas Vázquez, el francés Aurélien Tchouaméni y el austríaco David Alaba se quedaron en el interior de las instalaciones con sus respectivos planes de recuperación.

La imagen de Carlo Ancelotti tras el primer gol del Real Madrid en La Cerámica, cuando se giró hacia su banquillo y dedicó unos gestos de reproche al brasileño Rodrygo Goes, explicó el técnico italiano que se debió a que su jugador no le saludó cuando fue sustituido. “El cambio de Rodrygo fue porque creo que en el descanso tenía un músculo un poco cargado y he preferido no arriesgar”.