Ancelotti: “Si el Madrid no me echa, no me moveré de aquí hasta el año 2024”

Roma. El italiano Carlo Ancelotti aplacó este lunes todo rumor sobre su posible marcha del Real Madrid tras las vinculaciones que se han hecho con el banquillo de la selección brasileña, asegurando que tiene contrato hasta 2024 con el conjunto blanco: “Si el Real Madrid no me echa, hasta entonces no me moveré”, aseguró. Contundente, Ancelotti disipó cualquier duda sobre su futuro deportivo a corto plazo y, salvo sorpresa o decisión de la directiva madridista, cumplirá su contrato, que termina el 30 de junio de 2024. Sin embargo, no cerró la puerta a seguir entrenando a partir de esa fecha.

“Lo que me depara el futuro no lo sé, vivo al día. Por ahora estoy muy bien en el Madrid, tenemos muchos objetivos que conseguir esta temporada, ya habrá tiempo de pensar en mi futuro. Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y, si el Real Madrid no me echa, hasta entonces no me moveré”, declaró el técnico del equipo blanco a la italiana RadioRai. EFE