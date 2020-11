Antas: “Estamos sendo un equipo solidario e competitivo con balón”

Pablo Antas, autor del gol del Compostela en el empate contra el Racing de Ferrol en A Malata, alaba la competitividad y la solidaridad de su equipo, si bien apunta el balón parado y las situaciones de ataque como los puntos con mayor margen de crecimiento.

“Estamos sendo un equipo competitivo con balón, moi solidario. Neste equipo o primeiro que ataca é o porteiro e o primeiro que defende é o dianteiro”, valora Antas en una conversación con EL CORREO GALLEGO.

Para el futbolista monterrosino hay dos puntos principales en los que el Compostela puede mejorar para seguir evolucionando en la categoría. “Podemos xerar máis situacións ou chegar con máis xente ás situacións de finalización”, considera, pero apunta que “se chegas con máis xente igual quedas un pouquiño máis desprotexido”. “Queremos crear máis ocasións e ter un pouco máis de mordente arriba, esa é a liña a seguir”, añade.

Otro de los aspectos en los que Antas cree que el Compostela podría sacar mayores réditos son las acciones de estrategia. “A balón parado non estamos facendo moito dano e pode ser un punto a mellorar. Nesta competición é importante e hai moitos equipos que rabuñan puntos deste xeito”, analiza.

Transcurridas cinco jornadas de liga o, lo que es lo mismo, superado el primer cuarto de la primera fase, el conjunto compostelanista se mantiene fuera de los puestos que obligan a jugar por no descender y, al mismo tiempo, también con opciones de pelear por cualquier objetivo mayor en una competición en la que nadie consigue despegarse. “Sabemos que se colles unha xeira negativa vaste ver abaixo, e cun partido que gañes paréceche que estás arriba”, concede Antas.

Con un punto de ventaja sobre las posiciones de peligro, y a dos de los puestos de play-off de ascenso a Segunda División, el vestuario blanquiazul mantiene los pies en el suelo.

“Non nos marcamos ningún obxectivo máis que semana a semana ser un Compos competitivo, difícil para todos. Temos claro que o primeiro é a salvación. Se despois o equipo vai ben e pode aspirar a algo máis, fenomenal, pero desde dentro temos claro que o obxectivo é salvarse”, declara Pablo.

Con tres empates, el Compostela es el equipo que más veces ha firmado tablas en este comienzo liguero, en el que, salvo la segunda parte contra el Unionistas, ha sido capaz de competir contra cualquier equipo, aunque viéndose privado de más victorias que podrían haber incrementado el botín de puntos en su haber. “Estamos contentos co traballo que estamos facendo. Gustaríanos ter algún punto máis? Si. Pero encaixar poucos goles é importante, e estamos tendo ese equilibrio de atacar e conceder pouco. Ogallá puidésemos ter gañado algún partido deses de 0-0, pero ir sumando sempre está ben”, expresa el futbolista blanquiazul.

Uno de esos encuentros en los que la SD acabó repartiendo puntos fue la visita al Racing de Ferrol. En A Malata el Compostela se vio cerca del triunfo tras la expulsión del racinguista Álex López, pero las prisas por ganar acabaron jugando en su contra: “A raíz da expulsión a cabeza faiche pensar que tes que gañar por decreto, fomos arriba e ao mellor deberiamos ter tido un pouquiño máis de paciencia para ter dúas ou tres ocasións máis claras e non atacar tan rápido”.

La próxima oportunidad para seguir creciendo tendrá lugar este sábado, con la visita del Pontevedra al Vero Boquete de San Lázaro. El Compostela recibirá a uno de los grandes favoritos de la liga y, según Antas, posiblemente el mejor equipo, incluso por encima del Deportivo. “Quizais non sexa a mellor plantilla, pero como equipo, se non o mellor, si me parece dos melloriños do subgrupo”, afirma.

“Teñen un equipo moi compensado, saben ao que xogan. Son un equipo físico, rochoso, que aperta todo o partido e obrígate a correr cara atrás por ese xogo directo sobre Rufo e Charles, do mellor da categoría. Teñen xente con moita presenza, con moita chegada de segunda liña, con xente rápida por fóra... é un gran equipo e será difícil en San Lázaro”, analiza Pablo. Y, por si quedaban dudas, avisa: “O Pontevedra seguramente vai pelexar polo campionato e por ascender”.