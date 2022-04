Anteto sentencia a Bulls y se cita con los Celtics

Los Milwaukee Bucks arrollaron la pasada madrugada 116-100 a los Chicago Bulls, con 33 puntos del griego Giannis Antetokounmpo, y sentenciaron la serie de primera ronda de los ‘playoffs’ con un autoritario 4-1, para citarse con Boston Celtics en las semifinales de la Conferencia Este de la NBA. Los Bucks no tuvieron piedad de unos Bulls sin Zach LaVine ni Alex Caruso y los vencieron con facilidad, empujados por un Giannis que metió 33 puntos, anotando sus siete primeros tiros, con nueve rebotes y tres asistencias.

Los vigentes campeones pelearán en las semifinales del Este con unos Celtics que aplastaron por 4-0 a Brooklyn Nets, tras imponer su poderío físico y técnico sobre los Bulls, cuya temporada acabó definitivamente en el Fiserv Fórum de Milwaukee. Sin Khris Middleton, de baja por un problema en los ligamentos de la rodilla izquierda y seria duda para el comienzo de la serie con los Celtics, fue Pat Connaughton el encargado de disparar desde la línea de tres puntos. Conectó seis de nueve y terminó con veinte puntos. Bobby Portis fue uno de los artífices del dominio de los Bucks en la pintura y aportó catorce puntos y 17 rebotes. El español Serge Ibaka jugó siete minutos y capturó dos rebotes, sin anotar puntos.

En los Bulls, DeMar DeRozan fue anulado y no pasó de los once puntos. El mejor fue Patrick Williams, con 23 puntos y un nueve de trece en tiros. Los Bucks no perdieron la ocasión de sentenciar a los Bulls y lo hicieron con un arranque contundente, en el que les doblaron en el 20-10 y acabaron el primer cuarto con una ventaja de 16 puntos en el 34-18.

29 PUNTOS DE MARGEN EN EL SEGUNDO CUARTO. Con una defensa agresiva sobre DeRozan, la única fuente de juego de Chicago ante la baja de LaVine, los hombres de Billy Donovan estuvieron más de cuatro minutos sin anotar en el segundo período y los Bucks los arrollaron sin piedad al ritmo de un Antetokounmpo que llevaba ya 23 puntos y seis rebotes.

La ventaja de los Bucks tocó los 29 puntos cuando Giannis dio a Matthews la asistencia para el triple del 49-20 y solo un parcial relajamiento de los hombres de Budenholzer evitó que el tamaño de la humillación siguiera creciendo.

Los Bulls, pese a que DeRozan no pasara de los cuatro puntos en el segundo período, acabaron el cuarto con un parcial de 22-11 que recortó el margen a 18 puntos (60-42).

Un buen arranque en el tercer parcial permitió a los Bulls recortar el margen hasta los once puntos, cuando Dosunmu convirtió un libre adicional para el 55-66, y Vucevic tuvo en sus manos el triple que podía reabrir realmente la pelea, pero lo falló.

En ese momento se acabaron definitivamente las pocas opciones de los Bulls, ante unos Bucks que, guiados por nueve puntos de Giannis y ocho de Bobby Portis, cerraron el cuarto con un 25-13 para el 91-68 que convertía los últimos doce minutos de encuentro en un pasillo.

Antetokounmpo solo jugó cuatro minutos en el período final, en el que Connaughton, con dos de sus seis triples de la noche, mantuvo la cómoda ventaja de los Bucks y acompañó a los suyos hacia la victoria que les dio el billete para la próxima ronda.

un cruce de alto voltaje con dos equipos muy físicos. Los Bucks se jugarán las semifinales de la Conferencia Este contra los Celtics, que arrollaron 4-0 a los Brooklyn Nets en la serie de primera ronda, al poner fin a la trabajada temporada de Kevin Durant y Kyrie Irving.

Las dos franquicias se repartieron las victorias en los cuatro enfrentamientos de temporada regular, con el equipo local que siempre salió ganador. Son dos equipos muy físicos en los que la defensa es factor importante.

Los Celtics saldrán con ventaja de campo en esta serie, al haber terminado por delante de los Bucks en la temporada regular. Además salieron muy fortalecidos del cruce con los Nets. En las semifinales de Conferencia de 2019 ganaron los Bucks.