Aplauso del CSD al atletismo español

Los cinco medallistas españoles en los recientes Campeonatos de Europa de atletismo en pista cubierta contemplan su éxito en Torun (Polonia) como un refuerzo de cara a la temporada al aire libre, que tendrá su punto culminante en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Tanto Óscar Husillos, campeón continental en 400 metros; como la ribeirense Ana Peleteiro y Jorge Ureña, subcampeones en triple salto y heptatlón; como Jesús Gómez y Adel Mechaal, medallistas de bronce en 1.500 y 3.000 metros, coincidieron este martes en señalar la cita olímpica como el próximo objetivo a conquistar.

En la ciudad japonesa la perspectiva tal vez no sea tan esperanzadora para toda la delegación española, que todavía disfruta de los cinco metales cosechados en Polonia. Este martes la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, recibió a los medallistas en Madrid -Ureña y Mechaal se unieron al acto de manera telemática- para compartir su “alegría” y su “orgullo” por la actuación de todo el equipo.

“Tiene especial mérito que os colguéis estas medallas en que el que esperamos que sea el año más complicado de nuestras vidas. En el CSD os queremos agradecer vuestro compromiso con nuestro país y vuestra lealtad en momentos difíciles, como el que estamos viviendo con la pandemia”, expuso Irene Lozano.

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, también dedicó unas palabras de aprobación a toda la delegación. “Ganamos cinco medallas y tuvimos trece finalistas, aunque todos los atletas mostraron su actitud competitiva. Nos volvemos con tres récords de España y numerosas mejores marcas del año. Es una gozada ver competir a los atletas españoles. No escatiman un solo esfuerzo y la valentía es su seña de identidad”, subrayó.

Chapado aplaudió la reivindicación de Óscar Husillos, campeón en 400 metros. Definió a Ana Peleteiro como una killer en el pasillo del triple salto. Consideró que Jesús Gómez “encabeza una generación de mediofondistas excepcional”. Destacó asimismo la pasión de Adel Mechaal y la ambición de Jorge Ureña.

La gallega Ana Peleteiro apuntó que cree que ha superado “el examen parcial”. “Esta ha sido la competición más difícil que he hecho hasta el momento, por la presión de ir como campeona de Europa y porque no llegaba con confianza. He tenido altos y bajos en la pista cubierta, con complicaciones en la carrera de impulso, y llegué con inseguridades. Para ganar había que saltar 14,60. Salté 14,52 y no me llegó”, comentó la gallega.

Su examen final, en todo caso, llegará este verano en Tokio. “Es positivo estar en buena forma en el Europeo, pero los Juegos son otro mundo diferente. No he tenido la suerte de estar en unos y quiero hacerlo bien allí. Ahora tenemos una odisea por delante”, apuntó pensando en los cuatro meses que le restan de preparación. EFE