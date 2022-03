Ares: “El Compostela realizó una primera vuelta muy buena”

Es hoy una pieza que, con el discurrir de la temporada, ha ganado espacio en el Coruxo, rival que mañana visita el Vero Boquete de San Lázaro. Álex Ares fue parte de aquel Compostela que quedó eliminado a las primeras de cambio en la promoción de ascenso ante el Alavés B, pero su recuerdo como jugador de la Esedé aún sigue latente.

Cogió peso específico en la plantilla del cuadro olívico, en la que ha sido titular en sus últimos cuarto compromisos. Este curso no ha marcado goles, pero en Santiago demostró que es capaz de ver puerta. Será una de las amenazas a las que se deba enfrentar el conjunto preparado por Rodri Veiga, Las dinámicas contrapuestas y la igualdad que se registra en la categoría son, a juicio del mediapunta de Pontedeume, las claves por las que el Coruxo ha alcanzado a la SD en la clasificación: “En la primera vuelta nos sacaban una diferencia importante, pero el fútbol son rachas”. “Ellos hicieron una primera vuelta muy buena y ahora están en una mala dinámica”, apunta Álex Ares, que recordó cómo el cuadro vigués sufrió los mismos contratiempos. “Salir del bache cuesta”, incidió, como aviso al equipo santiagués.

Esos estados de forma tan diferentes marcarán el encuentro, aunque para el mediapunta del cuadro vigués, no resultarán decisivos: “Creo que será un partido de mucho nivel y complicado para ambos”. Repasó la fortaleza que ha demostrado el cuadro preparado por Rodri Veiga en su feudo como toque de atención para su el Coruxo: “En San Lázaro sabemos lo que pasa. El Compos solo perdió ante el Llanera y de modo injusto”. Lo achaca a que “cuando no salen las cosas, todo se pone más cuesta arriba”.

“Son números importantes los que ha conseguido como local”, prosiguió, antes de asegurar que “será muy complicado” para el Coruxo poder sumar en la visita a Santiago. Pero también es ambicioso y tiene la confianza de que el conjunto vigués está capacitado para “poder conseguir una victoria”.

Insiste Álex Ares en el buen momento por el que atraviesa la escuadra preparada por Jacobo Montes: “Estamos en una dinámica positiva. Cuando estás así, al margen del trabajo que hay detrás, parece que salen las cosas. Tenemos que aprovecharnos de ello”.

No se atreve, eso sí, a tratar de profundizar en los motivos por los que el Compostela ha entrado en el bache que le ha llevado a sumar solo un punto de los últimos doce en juego. “Desconozco el día a día. Como en las dinámicas buenas es muy difícil que te ganen, cuando estás en mala racha es complicado salir de ella”. Repasó la primera vuelta en la que “inexplicablemente” el Coruxo no fue capaz de sumar puntos para no tener que lidiar con los puestos del área de descenso.