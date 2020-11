Arranca la Liga EBA ante el Betanzos para el ‘renovado’ Obra Silleda

Santiago. También el inicio de la Liga EBA 2020/21 ha estado lleno de incertidumbre, perdidos los clubes entre protocolos, restricciones, medidas de seguridad y exigencias, de ahí que se haya retrasado hasta ahora la primera jornada, y de ahí que incluso con muchos partidos fijados ya en el calendario, el OK para su disputa se vea hasta el último momento entre dudas y temor.

No ha sido ajeno a estos vaivenes tampoco el Obradoiro Silleda, aun cuando cuenta con el aval de una infraestructura detrás del club ACB, pero al mismo tiempo que cruzaba los dedos, su entrenador, Denís Pombar, confirmaba el viernes que por fin el nuevo proyecto se pondrá en marcha hoy, a partir de las 17.30 horas, en el pabellón Municipal César González Fares con el Santo Domingo Betanzos como rival.

“Llevamos muy pocos entrenamientos ya con contacto, que fue uno de los motivos por el que todos los equipos, menos uno, pedimos que se aplazase el inicio de la Liga, porque tanto tiempo de parón implica un riesgo de lesión tremenda”, asume el técnico del filial. “Tenemos ganas de competir pero pensando en disfrutar este partido porque igual jugamos uno, o cinco o no sabemos”, añade también.

Han sido muchos los cambios de este nuevo Obradoiro Silleda. Sin Rafa García -con ficha ya del primer equipo-, Ablaye Sow -en el Murcia de la LEB Oro-, Sigvaldi Eggertsson -en la 1.ª División islandesa-, Alexei Pérez -en el Basket Navarra de la LEB Plata- y el ex capitán Javi Cal en el AD Torreforta de la EBA catalana, el cuadro compostelano ha dado un giro de 180 grados con la llegada de jóvenes promesas como el balear Christian Hernández y el cordobés Roberto Cubero. Para dar sustento al grupo además fichó procedente del Rosalía a Nilo Barreiro, cuya versatilidad será clave ya desde esta tarde ante un rival clásico en la categoría (suma su octava temporada), ahora con Xoel Folgueiras al frente pero con las referencias una vez más de Will Pereiro y de Marcos Rozas. C. GUILLÉN