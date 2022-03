Arranca la nueva era del motociclismo

El campeonato del mundo de motociclismo de 2022 afrontará su temporada más larga e intensa, hasta 21 grandes premios, siempre y cuando no se cancele ninguna de las citas previstas, para definir a los sucesores de los vigentes campeones, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), en MotoGP; el australiano Remy Gardner (Kalex), en Moto2; y el español Pedro Acosta (KTM), en Moto3. Qatar será el país encargado de inaugurar hoy una competición que una vez más estará marcada por las restricciones establecidas en cada país por la pandemia mundial del coronavirus y que se disputará de noche, bajo los focos del circuito de Losail.

El comienzo de la temporada 2022 promete ser muy intenso, pues a las siempre particulares condiciones de correr de noche se va a unir, a continuación, la llegada de un nuevo trazado, el circuito urbano de Mandalika, en la isla indonesia de Lombok. Allí se desarrollaron tres jornadas de entrenamientos, y si bien el trazado fue del agrado de casi todos los pilotos, generó muchas críticas por la suciedad del asfalto y la peligrosidad de la “porquería” en forma de piedras de barro, etcétera, que lanzaban las ruedas traseras de las motos a su paso.

No obstante, esos entrenamientos sirvieron para dar el visto bueno a la pista y también para conocer las deficiencias a solventar antes de que el campeonato llegue allí el 20 de marzo.

Tras el nuevo escenario de Indonesia, a donde no viajaba el mundial de motociclismo desde 1997, el campeonato se desplazará a una doble cita, ésta sí habitual de la competición, con sendas carreras en la República Argentina y su trazado de Termas de Río Hondo y el estado americano de Texas, en Austin, en el conocido como Circuito de Las Américas (COTA).

Desde Estados Unidos la competición saltará el “charco” para desplazarse hasta el Algarve portugués, con cita en Portimao para la quinta carrera de la temporada, antes de viajar al circuito “Ángel Nieto” de Jerez de la Frontera, hasta hace poco primera fecha de la competición en el Viejo Continente, que ahora será la segunda, al adelantarse a abril la carrera lusitana.

Desde Jerez, el calendario regresa a su “formato habitual”, con sendas citas en Francia (Le Mans), Italia (Mugello), Cataluña (Barcelona-Cataluña), Alemania (Sachsenring), que adelanta un par de semanas su disputa para dejar “hueco” a Finlandia a principios de julio, justo después del clásico TT de Assen, que siempre se disputa el último fin de semana de junio.

El trazado finlandés de Kymiring llega por primera vez al calendario con visos de que allí se disputen carreras, pues ya estuvo en las dos temporadas anteriores en el mismo, pero por uno u otro motivo no se disputó allí ninguna carrera del Mundial de motociclismo.

Ese será el gran premio del “parón estival”, ya que hasta el 7 de agosto no habrá ninguna carrera y el reencuentro con la competición se producirá en el circuito de Silverstone, escenario del Gran Premio de Gran Bretaña, que cambia su fecha con la carrera de Austria, normalmente la primera de agosto, con la carrera en las Islas de su Graciosa Majestad a final de mes.

Desde Austria el campeonato viajará al “Marco Simoncelli” de Misano Adriático para el Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rimini, antes de pisar por cuarta vez la Península Ibérica para la carrera de Motorland Aragón.

A partir de entonces comenzará el “periplo transoceánico” de la competición, aunque esta vez dividido en dúos en lugar del “clásico triplete” de antaño, pues primero se visitarán consecutivamente Japón y Tailandia, para viajar, tras una semana de descanso, a Australia, que por ahora ya tiene abiertas sus fronteras para las visitas extranjeras, tras prácticamente un año cerradas, y Malasia. Y, como siempre, la carrera de la Comunidad Valenciana, en el circuito “Ricardo Tormo” de Cheste, cerrará, el 6 de noviembre, la temporada.

En la primera temporada sin el italiano Valentino Rossi en la parrilla, el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha llegado a Qatar confiado en sus posibilidades y en “pelear por el título mundial”.

“Estoy muy contento de estar aquí, eso ya es un paso más que el año pasado, pues durante el invierno no lo tenía claro; era muy importante hacer los test de Mandalika y valorar cómo me sentía, y la verdad es que he salido contento. Me sentí mucho mejor y era importante, vamos a ver como empezamos, pero yo diría que en 2022 quiero luchar contra todos mis rivales por el título”, explicó Márquez.

“En los dos últimos años he aprendido a abordar las lesiones de otra forma y a guardar el tiempo necesario para recuperarme”, subrayó el piloto catalán.