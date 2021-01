As chicas do Burela, raíñas do mundo

FUTSAL O portal Futsalplanet deu a coñecer onte os gañadores dos prestixiosos Annual Futsal Awards do ano 2020. E o Pescados Rubén Burela vén de ser elixido por votación popular como o mellor club feminino do mundo, moi diante do segundo, o Benfica lisboeta. A conquista da Liga, da Copa da Raíña e da Supercopa situaron ao Pescados Rubén Burela na cima do fútbol sala feminino mundial. E o técnico das Guerreiras Laranxas, o salmantino Julio Delgado, foi recoñecido como o segundo mellor adestrador do mundo.

A capitá do equipo, Patricia González Mota Peque, foi elixida como a segunda mellor xogadora do planeta, e a ourensá Vane Sotelo (AD Alcorcón) foi cuarta. Caridad García, porteira do Poio Pescamar, é a cuarta mellor no seu posto.

A selección española masculina foi elixida segunda mellor do mundo, tras Brasil, e o seu técnico Fede Vidal, terceiro mellor seleccionador. Ferrao (Barça) é o mellor xogador. ecg