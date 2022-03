As ciclistas xuvenís galegas estarán nunha proba de élite mundial

UCI Women Junior Nations’ Cup. As ciclistas da selección xuvenil de Galicia terán o vindeiro verán a oportunidade de medirse ás mellores corredoras do mundo da categoría. A Bizkaikoloreak, quinta e penúltima cita da UCI Women Junior Nations’ Cup, concedeu unha invitación á Selección de Galicia para formar parte do seu pelotón. A proba biscaíña disputarase o 27 e o 28 de agosto. “Esta ilusionante nova para o ciclismo autonómico chega a finais dun mes no que a Federación Ciclismo Galego (FCG) organizou unha xornada de convivencia en Pontevedra con cadetes, juniors e Sub-23”, salientan na nota de prensa federativa. Na nómina da vindeira Bizkaikoloreak hai 28 equipos participantes, cada un composto por seis ciclistas e aparecen tamén formacións de Dinamarca, Suecia, Italia, Países Baixos, Bélxica, Gran Bretaña... REDACCIÓN