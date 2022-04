As seleccións galegas de balonmán van rumbo o campionato de España

DESPEDIDA EN SANTIAGO. A despedida das seleccións galegas de balonmán, que participarán no vindeiro Campionato de España de Seleccións Territoriais en Murcia do 9 ao 14 de abril celebrouse este xoves en Santiago. No acto estiveron presentes o secretario xeral para ou Deporte, José Ramón Lete Lasa; o presidente da Federación Galega de Balonmán, Bruno López; representantes de varios concellos; todas as seleccións e os seus corpos técnicos, “así como representantes de clubs galegos e numerosas familias que quixeron acompañar aos seus fillos e fillas”, sinala a Federación na súa nota de prensa. No acto tamén se mostraron as equipacións das seleccións, da marca Hummel, cun desfile no que participaron nenos e nenas dos combinados galegos, e presentouse a campaña Selo Galego, idea coa que a Federación Galega pon en valor ao balonmán galego, “por ter un selo propio non que se combina traballo, talento, carácter, loita e paixón en todo ou que fan”, salientan no comunicado de prensa. E engaden: “Foi un acto emotivo para as e os nosos rapaces, que volverán competir por Galicia dos anos e medio despois”. Resta agora agardar para saber si os equipos de Galicia teñen opcións de acadar títulos nesta competición en Murcia. redacción