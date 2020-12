Augusto no volverá a Balaídos con el Cádiz para enfrentarse al Celta

··· El argentino Eduardo Coudet, entrenador del Celta de Vigo, aseguró que el principal objetivo de su equipo es lograr la permanencia sin el sufrimiento de las últimas temporadas.

··· “El objetivo es la permanencia, obviamente. Para eso me contrataron. La permanencia es el objetivo exclusivo, aunque uno siempre apunta a cada partido de la mejor manera. Me gustaría cumplir el objetivo y que no sea sobre la hora como ha sucedido en las últimas temporadas, que los hinchan del Celta no sufran. Es mi reto personal”, apuntó.

··· Auguró un partido “muy duro” ante un equipo “muy inteligente” sobre el césped, pero dijo estar convencido de que sus jugadores se adaptarán al encuentro que le proponga el rival. “Queremos seguir haciéndonos fuertes como locales”, indicó Coudet,