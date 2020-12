Augusto: “Siempre es especial ir a Vigo”

El centrocampista argentino del Cádiz Augusto Fernández confiesa que enfrentarse al Celta, donde jugó entre 2012 y 2016, “siempre es especial” porque le trae “lindos recuerdos”, en Vigo se sintió “respetado” y le resulta “hermoso” volver allí.

“Llegué a Cádiz con mucha ilusión, la llamada del club me ilusionó en un momento en el cual no sentía ese deseo o cosquilleo de competir. Estuve en China dos años. Es un fútbol de menor jerarquía, no se vive con tanta ilusión y la llamada del Cádiz significó renovar la ilusión. Estar en un vestuario, en un equipo, renovó mi ilusión. Gente con experiencia puede ayudar en un vestuario y con esa mentalidad vine aquí”, explicó el mediocentro.

Augusto Fernández insiste en que “trato de aprovechar cada día”. “El fútbol es como la vida. Día a día, sobre todo a mi edad. Entreno con ganas, con entusiasmo y con el deseo de competir. Estoy en guardia para cuando el entrenador me ponga. La competencia interna es sana y positiva, se está viendo una estabilidad del equipo”, enfatiza.

Tiene claro que el Cádiz es un equipo construido conmucho sacrificio y compromisodiario: “No hay que perder la humildad porque si no, te vas del eje y te desenfocas. Humildad y trabajo, esa es la base para consolidar el equipo”.

El regreso a Balaídos del argentino no se producirá hasta el lunes, a partir de las 21.00 horas. Entonces un Cádiz matagigantes, capaz de ganar al Real Madrid y al FC Barcelona, pondrá a prueba la reacción de un Celta mejorado tras la llegada de Coudet al banquillo. “Para mí es especial ir a Vigo, pisar la Ciudad. Enfrentarme al Celta siempre es especial porque me trae lindos recuerdos. Mi etapa allí fue muy linda en la que siempre me sentí respetado, en el club y en la Ciudad. Es hermoso para mí volver allí”, subraya el argentino que tampoco omitió referirse a Iago Aspas, sin duda el jugador referencia del conjunto celeste. “Lo conozco, conozco su actitud. El fútbol es talento, físico, pero sobre todo es mental, anímico. Personalidad y carácter. Iago lo tiene. Cuando tienes eso, la edad pasa a ser un número. Intentaremos contrarrestarle el lunes para que no pueda explotar todo su potencial”, asevera Augusto Fernández.