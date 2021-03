“Aún no soy capaz de hacer todo lo que quiero en la pista”

Hace diez días, Kartal Ozmizrak (Bakirkoy, Turquía; 29/8/1995) contaba las horas para disputar su primer partido oficial en un año; ahora hace balance de sus tres primeros choques con el Monbus Obradoiro, justo después de que las lesiones de Pepe Pozas y Albert Oliver hayan dejado bajo mínimos el puesto de base que él ocupa. El turco admite que todavía no está a su nivel pero ha salido de un largo túnel en el que entró en pretemporada, cuando sufrió un fuerte esguince en el tobillo derecho con rotura de ligamentos. Se le detectó después un edema óseo y en noviembre dio varios pasos atrás al producirse otra torcedura. Ahora solo piensa en ayudar al grupo.

Después de sus tres primeros partidos en un año, ¿Cómo se siente?

Está claro que aún noto que me falta un poco para estar bien, pero intento darlo todo para ayudar al equipo. Cada día voy sintiéndome mejor, así que estoy contento de estar jugando al baloncesto otra vez.

¿Podría decir en qué porcentaje está respecto a su mejor nivel?

No estoy cerca, no estoy cerca. No puedo decir un porcentaje, pero ahora mismo en la pista no soy capaz de hacer todo lo que quiero, ni en defensa ni en ataque. Así que no estoy cerca del cien por cien.

¿Es complicado asumir que la cabeza le pida hacer una cosa y el cuerpo no sea capaz?

Es lo más importante para un jugador de baloncesto porque quieres hacer cosas como antes pero después de una lesión o de mucho tiempo sin jugar, no puedes. Eso es lo más complicado para un jugador, ahora tengo este problema. Por ejemplo quiero hacer un tiro pero no puedo, o quiero hacer algo en defensa pero las piernas no me responden.

¿Todavía siente dolor al jugar?

Me duele algo el tobillo, pero no mucho. Después de los partidos me duele un poco más, pero el resto de la semana estoy bien. Las piernas me pesan ahora mismo tras estar mucho tiempo sin jugar, pero día a día todo irá a mejor.

¿Cuándo fue el primer momento que pensó que estaba preparado para regresar a la pista?

En el parón por la ventana de selecciones. Ahí hablamos y comenté que creía que podía jugar.

¿Se lo dijo a Moncho Fernández?

Sí, en realidad hablamos antes del parón y le comenté que creía que estaba listo para volver a jugar al baloncesto y quería hacerlo. Ya había perdido varios meses y no quería perder más. Lo entendió.

Me imagino que el momento de salir a la pista, contra el Tenerife, sería especialmente feliz.

La pista es el lugar perfecto para un jugador de baloncesto, pero no es suficiente, tienes que hacerlo bien para sentirte feliz. Estaba contento por volver a jugar pero no tuve una buena actuación, no pude correr bien ni sentir el tacto bien, pero estaba contento por volver a jugar.

¿Qué piensa cuando Pepe Pozas se lesiona ante el Estudiantes y de repente usted y Rafa García son los únicos bases del equipo? Es como pasar de cero a cien.

(Ríe) Sí, a veces la vida cambia en unos segundos. Hay que estar preparado para cada oportunidad que se te presenta. No tenemos a Pepe pero hay compañeros que pueden dar un paso adelante, como Rafa, Albert o yo, así que intentamos dar al equipo lo que podemos.

Supongo que en este proceso de los últimos meses lo peor habrá sido no tener un plazo en el horizonte.

Fue muy duro, porque cuando me lesioné me dijeron unas seis semanas, después ocho, más tarde que descansase unos días... Y después empecé a entrenar con algo de dolor. Me presioné a mí mismo, pero no podía y vieron que había algo distinto en el tobillo.

Fue en noviembre, parecía cerca de jugar y surge otro problema.

No fue otro problema, tenía lo mismo pero estaba intentando jugar de todas maneras, y después caigo encima de un compañero durante un entrenamiento y me provoca mucho dolor. Necesitaba parar y me fui a Turquía a hacer tratamiento.

Por lo que sé, es posible que tenga que ser operado este verano para solucionar los problemas de tobillo.

Es posible, pero el médico me dice que si puedo jugar así, es mejor no operarse. Si no puedo tolerar el dolor ni rendir al máximo, no tiene sentido seguir y lo mejor es la cirugía y sentirse sano otra vez, al cien por cien. Dice que tengo 25 años y puedo jugar diez más, que me opere si lo necesito pero su opinión es no hacerlo porque siempre es la última opción para un deportista. Yo no quiero operarme, él tampoco... pero a veces es necesario. Nuestro capitán acaba de pasar por el quirófano, en nuestro trabajo hay un riesgo y si lo necesito, lo haré, pero espero que no sea así.

Durante todos estos meses, ¿ha sentido el apoyo y la confianza de los entrenadores, los compañeros, el club...?

Siempre. El entrenador siempre mantuvo la confianza, me llamaba incluso cuando estaba en Turquía y me preguntaba cómo me iba. En los partidos, en los entrenamientos, siempre me transmite confianza, como los compañeros. Aquí todos se quieren unos a otros, hay mucha conexión, así que es un sitio perfecto.

Creo que el Obradoiro ya le quiso antes de que firmase para esta temporada. ¿Por qué decidió dar el paso en este momento?

De hecho, me llamaron durante la temporada pasada y les dije que agradecía la oferta pero no podía dejar mi equipo en aquel momento. Mi club tenía confianza en mí, tenía un papel importante y no podía dejarlo. Después Moncho me llamó de nuevo, me alegró y le dije que por supuesto que jugaría aquí.

En cuanto al colectivo, el equipo ha logrado dos victorias en los últimos quince partidos. ¿Qué cree que necesitan para dejar atrás esta situación?

Hemos tenido muchos partidos ajustados. En el último, por ejemplo, lo hicimos bien pero no metimos los tiros abiertos. Seguimos el plan de partido, la defensa, pero no metimos los tiros y no pudimos ganar. Nos pasó más veces. Si miras los encuentros que hemos perdido, en la mayoría el problema es este, y a veces para ganar además de hacer lo correcto necesitas un poquito de suerte.