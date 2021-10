Avisa Lemos: el Bergan debe ganar ya y a por ello vendrá a San Lázaro

Santiago. Ríe con ganas José Luis Lemos cuando se le pregunta si ha tomado ya medidas para evitar el veneno de Rodri. Hace unas semanas, en EL CORREO, el técnico bromeaba cuando decía que Rodri Veiga, a quien tuvo a sus órdenes como jugador, era “un poco veneno”. El sábado lo tendrá de rival como entrenador.

“Bueno, fue una expresión futbolera que utilicé para definir a un futbolista con carácter, con el que he mantenido siempre una buena relación. Me alegro de que le vaya bien en este arranque (en la pasada entrevista se mostraba convencido de que así sería), no era un papel fácil para él sustituir al que era su primer entrenador (Yago Iglesias) y que había tenido una etapa muy buena. Espero que a Rodri le vaya muy bien, pero a partir del domingo”, dice.

No ha hablado con su exjugador. “No, no. No suelo hablar, aunque los conozca, con los entrenadores rivales en la semana previa. El sábado allí ya lo veré, después del partido ya sí que hablas. Otras temporadas estando él de segundo ya fue así, el día después solíamos hablar”.

Ahora “es un rival más, aunque soy santiagués y siempre quiero que le vaya bien al equipo de mi ciudad, el Compostela. Pero este partido es muy importante para nosotros, así que me lo tengo que tomar como un rival más... aunque en el fondo sepa que no lo es”, afirma.

Ve al Compos de Rodri como “un equipo que aunque ha tenido refuerzos, cambios, también mantiene una base muy importante: el propio entrenador, que aunque es nuevo ya lleva años trabajando ahí. La idea se mantiene, con sus matices, pero es un equipo bastante hecho para estas alturas de la temporada”.

De su rival del sábado le preocupa “el equipo en sí”. Y lo que le llama la atención es “la cantidad de goles que están haciendo, pensé que podían tener más problemas a nivel goleador”, señala.

Eso quizá tenga que ver con el propio Rodri, con la mayor verticalidad que le pide a sus jugadores. “Puede ser que no sean tan largos los ataques, que el equipo sea más vertical en las transiciones, más profundo, con sensación de que puede hacer más daño. Se nota, seguro que por el míster y también por el perfil de algún fichaje”. A. PAIS