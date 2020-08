Baeza piensa en “un gran año” con el Celta para intentar ir a Europa

PRIMERA El centrocampista Miguel Baeza aseguró ayer, tras firmar su nuevo contrato con el Celta hasta el 2025, que llega a Balaídos con el objetivo de “hacer un gran año” para devolver al club a una competición europea.

“Estoy preparado para dar este gran paso, vengo de hacer un gran año en Segunda B y de jugar contra las mejores canteras de Europa. Voy a intentar dar todo por este club y estos colores y poder ir a Europa”, declaró.

El exfutbolista del Real Madrid, por el que el club celeste pagó algo más de dos millones de euros, dijo estar viviendo “el sueño de cualquier futbolista” tras dar el salto a LaLiga Santander. “Por mi cabeza pasan muchas cosas: muchos nervios, ilusión y motivación por llegar a este gran club”, comentó Baeza.

El atacante completó ayer su primer entrenamiento a las órdenes de Óscar García Junyent. “Soy muy humilde, muy trabajador y no me gusta perder a nada. El compañerismo para mí es fundamental, si tengo que dar una carrera por el compañero me la doy. Salgan o no salgan las cosas hay que trabajar y ser muy humilde”, destacó. Y definió al Celta como “un club histórico” de la máxima categoría.

La otra gran novedad en la sesión ayer fue la presencia de Emre Mor. d. m.