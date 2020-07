Balaídos cerrará definitivamente sus puertas si no se incrementa el aforo

La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) sigue trabajando en la organización del play-off de ascenso a Segunda División B, que dará comienzo el día 18 en Balaídos. El ente federativo mantiene encuentros frecuentes con los clubes implicados, y el último de ellos sirvió, entre otras cosas, para clarificar aspectos como el referente a la posibilidad de que acceda público al estadio. Si la Xunta de Galicia aumenta considerablemente el número de espectadores permitidos en recintos deportivos al aire libre, habrá aficionados, independientemente de que no los haya en el fútbol profesional. Pero si nada cambia en estos trece días, las puertas se cerrarán definitivamente.

“A día de hoxe nada está descartado e todas as alternativas están abertas, incluída a de presenza de público”, publicaba la RFGF tras su última reunión con Compostela, Ourense CF, Arosa y Barco. “A Federación seguirá estudando a situación cos clubs co fin de tomar a mellor decisión a este respecto, tendo moi en conta tamén o custe económico que supón a organización do evento”, añadía.

Durante el transcurso del encuentro, celebrado de forma telemática, con presencia de representantes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), los equipos participantes en la fase de ascenso expusieron su postura en cuanto a la posibilidad de jugar con aficionados en las gradas. El deseo de los cuatro contendientes es el de que haya espectadores, pero no a cualquier precio, postura idéntica a la defendida por el ente presidido por Rafael Louzán, según pudo saber este periódico.

Mientras el Barco fue el que pidió con mayor insistencia poder contar con el apoyo de sus seguidores, tanto Compostela, como Ourense CF y Arosa entienden, al igual que la RFGF, que no es viable abrir las gradas para acoger únicamente a un millar de espectadores, el aforo permitido a día de hoy por la Xunta de Galicia en eventos deportivos al aire libre.

Con las condiciones actuales, a día de hoy, la RFGF no abrirá las puertas al público. Sí lo haría, en cambio, si la Xunta de Galicia eleva considerablemente el aforo permitido en los próximos días, antes de la celebración de la fase de ascenso a Segunda B, pero nunca para mil o dos mil espectadores.