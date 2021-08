Sin Luis Suárez en el once, entre los condicionantes de una pretemporada compleja, sin que Simeone haya dispuesto de todo su equipo tipo para ningún partido veraniego, el Atlético de Madrid entra en juego como el actual campeón, sometido a revisión este domingo (17.30 horas) por Eduardo Coudet y su Celta.

Del Nuevo Zorrilla, el pasado 22 de mayo, cuando conquistó su undécima Liga, hasta Balaídos, donde comienza su nueva aventura el décimo proyecto de la imponente era Simeone, que apenas ha cambiado casi nada desde entonces hasta ahora, con todos los focos en la puesta en escena de un equipo que agranda aún más su exigencia.

No hay excusas. Ni por los condicionantes de una pretemporada contrarreloj ni, sobre todo, porque aún no disponga en plenitud del goleador Luis Suárez, el factor más diferencial que lo dirigió al título en 2020-21 y aún en proceso alcanzar el ritmo después de su incorporación a la pretemporada. En la primera cita será suplente, cuando es uno de los futbolistas más indiscutibles de su alineación. Tampoco jugará de inicio Kieran Trippier, otro fijo el pasado curso; las dos variaciones más visibles entre el once tipo que manejó Simeone la campaña anterior y el que propondrá en la primera jornada en Balaídos, además de la duda que sostiene el técnico para armar el centro del campo: Geofrrey Kondogbia o Rodrigo de Paul.

Entre el medio centro francés y el fichaje argentino transita la única incógnita del once, que está claro en cuanto al sistema, con el 5-3-2 con el que ya se movió el Atlético campeón del pasado curso.

Es baja Joao Félix, por la intervención a la que fue sometido en el tobillo derecho el pasado 2 de julio. El portugués lidera la lista de ausencias para Vigo, que prosigue con Herrera, con una sobrecarga; Monteiro, en proceso de recuperación de una lesión de rodilla; Marcos Paulo, fichado este verano y que ya ultima su puesta a punto de una dolencia muscular; y quizá Santiago Arias, que trabajó al margen los últimos días.

Giuliano Simeone, hijo del técnico y titular en cada uno de los cinco compromisos de la pretemporada, surge también como recurso ofensivo.

Ambición. Enfrente, el ambicioso proyecto del Chacho Coudet se estrena con un desafío mayúsculo ante el Atlético, con la ilusión desatada entre el celtismo por el espectacular rendimiento de la chachoneta pese al polémico divorcio entre el centrocampista Denis Suárez y los dirigentes del club. Carlos Mouriño incendió el vestuario al colocar en el mercado al futbolista, pieza clave en el sistema del técnico. Lo acusó de “anteponer” sus intereses empresariales a los del Celta en la salida al Real Madrid del joven Bryan Bugarín, al que representa la agencia de la que es accionista.

Coudet, que no se podrá sentar en el banquillo al acarrear una sanción del curso pasado tras ser expulsado en la última jornada, resta importancia a la polémica y adelantó su once. Mantiene el bloque del año pasado, con sólo tres retoques: Dituro, Fontán y Galán.

El meta argentino, una petición del técnico, le ha ganado la batalla por la titularidad a Rubén Blanco; Fontán es la apuesta de Coudet para acompañar al mexicano Araujo en el centro de la defensa, a la espera de que llegue el central que ha pedido para suplir a Murillo; y Javi Galán no tiene recambio en el lateral izquierdo. El argentino Franco Cervi, otra de las caras nuevas, esperará su oportunidad en el banquillo.