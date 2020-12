Becas a 25 deportistas ribeirenses

ENTREGA Vintecinco deportistas de Ribeira recibiron o pasado venres as becas do Concello nun acto no Auditorio Municipal, no que ademais dos protagonistas estiveron presentes o alcalde, Manuel Ruiz, e a concelleira de Deportes, Juana Brión.

As contías máis importantes corresponden aos dous olímpicos en Tokio: Ana Peleteiro e Álex Vidal Parada, que recibirán tres mil euros cada un.

Tamén recibiron as súas becas María Vilas Vidal, Iván Parada Novo, Juan Manuel Pérez Parada, Manuel Parada Martínez, Jorge González Mariño, Alejandro Paz Alborés, Elena Pérez Alcalde, Irene Montemuiño Martínez, Paula Castrelo Novo, Alexandre Lages Brión, Laura Dosil Gago, Carlos Argibay Pampín, Laura Laiño Vidal, Diego Martínez Lijó, Beatriz Romano Gude, Lucía Montemuiño Martínez, Inés Gómez Fontaiña, Ainara Pardal Reboiras, Borja Domingos Franco Martínez, Uxía Gude Gude, Adrián Pego Rey, Lois Tomás González e Juan Vicente Figueiras Fernández. ECG