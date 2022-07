Belén Toimil, lanzadora gallega, triunfa con 16,85 m. en Granollers

ATLETISMO. La plusmarquista nacional de lanzamiento de peso, la gallega Belén Toimil, despidió la temporada en España antes de disputar el próximo 15 de julio la fase de clasificación en el mundial de Eugene (Estados Unidos) con la peor competición en cuanto a marca en su especialidad. “Quizá ha sido la competición en la que me he encontrado peor, no sé si condicionada por disputar las pruebas de disco y peso que obligaban a permanecer muchas horas en la pista ”, reconoció a Efe tras su participación en el campeonato de federaciones autonómicas en Granollers. Pese a ello, la lanzadora gallega ganó con un único lanzamiento válido de 16,8 m.5, La atleta de Mugardos prefiere no sacar conclusiones negativas de cara a la cita mundialista, que será la segunda que dispute en su carrera, después de que hace cinco años, en Londres 2017. efe