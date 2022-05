Ben as seleccións galegas femininas Sub 16 e Sub 19 de fútbol sala

Campionato de España. As seleccións galegas Sub 16 e Sub 19 femininas de fútbol sala, tras a estrea triunfal na primeira xornada ante Valencia, tamén superaron este martes a Castela A Mancha na segunda xornada e xogaranse o pase ás semifinais do Campionato de España este mércores ante Madrid no pavillón da Gándara. A Sub 16 deu continuidade ás boas sensacións da estrea e superou a Castela A Mancha (2-0) na segunda xornada. Desta forma, o conxunto preparado por David Riveira fai pleno (6 puntos de 6 posibles) e acariña as semifinais a falta dunha xornada para que remate a fase de grupos. redacción