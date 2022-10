Benzema: “Los comienzos en el Real Madrid fueron muy difíciles”

El futbolista del Real Madrid Karim Benzema, galardonado con el Balón de Oro 2022, reconoció que los inicio en el club blanco fueron “difíciles”, lo que le obligó a “reflexionar” sobre cómo podía mejorar, siendo consciente de que tenía “todo lo necesario para triunfar” en la entidad madridista. “Los comienzos fueron difíciles, muy difíciles, porque yo era muy joven y estaba muy solo en el Madrid. No conocía el idioma. La primera temporada fue muy complicada, pero también me obligó a reflexionar y decir: ‘Esto no es fácil. Tengo talento, todo lo necesario para triunfar en este club, pero debo averiguar qué necesito mejorar para seguir creciendo. Si continúo al nivel en el que estoy ahora, no lograré triunfar’”, afirmó el francés en una entrevista a la revista GQ.

El delantero recogió el pasado lunes 17 de octubre el Balón de Oro 2022, tras una carrera de “crecimiento constante”. “Un sueño más que se hace realidad. Intento cumplir todos mis sueños, al menos en lo que respecta a mi carrera. Lo que he soñado, lo consigo. Logro mi propósito y paso al siguiente. Éste tiene un significado especial porque ha sido mi objetivo desde que era muy joven. Todos los futbolistas sueñan con ganar el Balón de Oro algún día”, relató sobre el galardón.

ESTADÍSTICAS: 44 GOLES y 15 ASISTENCIAS. Su última temporada en el Real Madrid ha sido la mejor y más fructífera en cuanto a estadísticas (44 goles y 15 asistencias en 46 partidos). Además, de ser capital en el doblete blanco, con Liga y Champions. “Aunque yo ya había ganado cuatro Champions League antes, teníamos un gran equipo. La quinta fue más especial. No es que participara más en ello, pero lo sentí así”, apuntó sobre la Liga de Campeones conquistada en París hace unos meses.

No obstante, recordó varios momentos importantes durante toda su carrera, como su primer gol en la Champions con el Olympique de Lyon, con Gérard Houllie en el banquillo. “Marqué en el estadio Gerland delante de toda mi familia, y ha habido más. Después, cuando debuté con el Madrid. Fueron momentos excepcionales. También el primer gol que marqué. Luego están los más recientes en la Champions”, enumeró.

Inmerso en una nueva temporada, el Mundial con Francia es su próximo gran reto, en un equipo que llegará a Catar como candidato a revalidar su trono mundial. Un torneo para el que está “relajado” y que ve como “una celebración”. “Es una cuestión de ser bueno. [Cuando] eres bueno, te entregas al máximo posible. Te esfuerzas. El Mundial, la Champions, para mí son momentos de celebración. No todo el mundo puede jugar en el Mundial con la selección francesa”, explicó.

LE GUSTARÍA SEGUIR LIGADO AL FÚTBOL. La distinción del Balón de Oro le llega al delantero galo con 34 años, siendo el jugador más veterano que lo logra desde que el inglés Stanley Matthews levantara el galardón en 1956. Sin embargo, Benzema todavía no se plantea su retirada y duda respecto a su futuro tras el adiós a los terrenos de juego. “No lo sé. A lo mejor ayudar a los jóvenes a entrenar, guiarles para que se conviertan en futbolistas buenos que entiendan que ser el mejor es en realidad más que marcar goles”, señaló.

“Creo que no entrenamos bien a los jugadores jóvenes en el fútbol actual. Si les preguntas, hoy sólo quieren anotar goles. Todos quieren marcar. Pero no todo es eso. A lo mejor intentaré estar cerca de esos jóvenes para entrenarles. No quiero alejarme demasiado del fútbol”, agregó. Por ello, cree que, mejor que dar consejos, a los más jóvenes “hay que dejarles que desarrollen sus propias ideas”. “Que ellos mismos se digan: ‘¿Qué tengo que hacer para llegar a ser un profesional?’. Hay muchos ejemplos a seguir. Tienen un montón de jugadores de diferentes contextos. Algunos lo han pasado mal, otros no tanto. Al final, te quedas con lo que crees que te va a funcionar”, profundizó.