Bergantiños: “No hemos medido bien, ni el club ni todos, el contexto”

A Coruña. El capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, analizó la decadencia del club en las últimas temporadas y calibró la necesidad de ascender al fútbol profesional, objetivo que el equipo coruñés debe buscar, en su opinión, desde la “tranquilidad” y no con la “ansiedad” de un pasado en el que “tanto el club como todos” no midieron “bien el contexto”, señaló.

“No hemos medido bien tanto el club como todos el contexto que había, el golpe que nos llevamos, el tema Fuenlabrada; y nos hemos hecho daño internamente y eso se ha reflejado en el exterior. Hay que ubicarse en la nueva realidad, saber explicarla. No hemos estado bien, se han cometido errores en todas las partes del club, los jugadores los primeros”, admitió.

En una rueda de prensa telemática, Bergantiños hizo hincapié en “todo lo que no se ha hecho bien” y la necesidad de “asumir las consecuencias en todas las parcelas del club y de la ciudad”.

Incidió en la necesidad de “vivir el presente y construir” y, aunque deseó “volver lo antes posible” al fútbol profesional, indicó que “hay que asumir el coste de los errores” que se han cometido.

El capitán valoró el Expediente de Regulación de Empleo que ha aplicado el Deportivo y que ha acabado afectando a dos jugadores y tres empleados. “Entiendo que es una maniobra que el club solo utiliza en una situación límite. Venimos de años en los que no se han medido bien las cosas, ni se ha sabido ver el potencial que había o no había, estuvimos en ley concursal, todos en el club y en la ciudad no estuvimos a la altura de medir ciertas cosas en perspectiva”, apuntó.

Y admitió que “como hombre de club no son momentos agradables” los que está viviendo y precisó que, al echar la vista atrás, le da para escribir “algún día un libro de cómo se hicieron las cosas en el Deportivo”.

TRABAJO. El centrocampista colombiano Juerguen Elitim se entrenó este martes con el grupo en la primera sesión de trabajo para el Deportivo, que el próximo domingo comenzará la temporada en la novedosa Primera Federación ante el filial de su máximo rival regional, el Celta de Vigo, que lo derrotó el curso pasado en Riazor. c. a. f.