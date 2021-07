Borja Golán, gran embajador y maestro de su deporte en USA

La voz de Borja Golán llega feliz desde el otro lado del Atlántico. Desde lejos, desde Cleveland (Estados Unidos) llega feliz. Y no es sólo porque la conversación comienza en el descanso del partido de fútbol España-Suiza, con la Roja ganando 1-0. Borja lo está viendo junto a su amigo Iago Cornes, integrante de una saga familiar a la que el squash gallego y compostelano le deben mucho. El amiense lo explica:

“Llevo dos semanas y media aquí, dando clases, con algún campus. Llegué y aproveché para vacunarme contra el COVID. En Cleveland está Iago, que es el director ejecutivo del Urban Squash Cleveland, una asociación que en España no es muy común y que recauda fondos para llevar un programa de chicos con pocos recursos, niños y niñas. Les ofrecen apoyo deportivo, jugar al squash, y también académico: les ayudan a hacer los deberes, los llevan por ahí a torneos...”, dice.

No podía faltar la colaboración en esta loable iniciativa made in USA, y más si su director ejecutivo es un amigo de la infancia, de Borja Golán, que cada vez con más intensidad encamina sus esfuerzos a ser el mejor embajador, y también maestro, divulgador, formador, del deporte de su vida. Si no hace tanto viajó a África, en una experiencia impagable de la que ya se hizo eco EL CORREO GALLEGO, ahora es en Cleveland donde el amiense intenta que el deporte que tanto ama, el squash, pueda ser la mejor ayuda social.

Había que cuadrar las fechas, naturalmente, que a Estados Unidos no se va todos los días. Aprovechando que Borja tiene que disputar a mediados de julio el Mundial de la especialidad, se acordó todo. “Durante una o dos horas al día, y durante estas dos o tres semanas, doy clases a todos los chicos de USC; y por otro lado dirijo campus, clinics... con otros jugadores que no pertenecen al programa pero que vienen al club a entrenar, contratan unas clases y se las doy encantado. En eso estamos”, incide.

Urban Squash Cleveland es una organización sin ánimo de lucro, que se dedica a conseguir fondos para este tipo de actividades, en este caso integrantes de familias con pocas posibilidades de hacer deporte o incluso de tener una formación académica. “Niños y niñas de familias en muchos casos afectadas por la disparidad económica que existe en Estados Unidos. La organización, y en concreto Iago, trabaja para conseguir fondos, donaciones sobre todo privadas de empresas o personas; aquí en Estados Unidos es muy común este tipo de iniciativas”.

Su granito de arena, así, consiste en “entrenar cada día con los niños, les doy charlas... es un poco estar con ellos, hablar, enseñarles a jugar dándoles clases. Se trata de ayudar en lo posible”, señala.

Iago Cornes es el director del programa desde hace seis años. Y hay además “un director académico, un director de squash, un secretario administrativo y dos o tres personas que están a tiempo parcial. Me ofrecieron colaborar y acepté encantado. Mi idea es venir aquí cada verano, estar entre tres y cinco semanas. Las instalaciones deportivas y las aulas, también construidas a través de los fondos que recaudaron, son muy buenas; y las aulas”, incide.

ACADEMIA EN EL SCS. De la experiencia, Borja también puede sacar enseñanzas para su gran proyecto de futuro, ligado cómo no al squash: está inmerso ya en la idea de crear una academia en el Squash Club Santiago, en Milladoiro. Una academia muy profesional, con especialistas no sólo para el apartado técnico sino también en figuras como preparador físico, médico, fisioterapeuta, nutricionista, masajista, psicólogo deportivo... La idea es que la academia empiece a funcionar en septiembre u octubre.

“Aunque siga jugando, mi trabajo cada vez va a ir más orientado a esto, la enseñanza, que me gusta mucho y con la que disfruto. El proyecto es muy ilusionante: lo que quiero es que el squash crezca: poder devolverle todo lo que me ha dado. Y lo que me deja supercontento es que pueda ser en mi club, el SCS. Ayudar a los jugadores a llegar al más alto nivel”, dice.