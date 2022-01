Borja Jiménez pide actuar con calma

El Deportivo aventaja en seis puntos a su inmediato perseguidor en Primera RFEF, el Racing de Santander, pero su entrenador, Borja Jiménez, se mostró cauto por lo que falta de temporada.

“Estamos en enero y hay que ir con calma. No va a haber nada decisivo hasta abril. Hay que tener paciencia, intentar mejorar en el día a día, que podamos seguir sumando puntos y no vamos más allá porque cuando miras muy lejos, normalmente no ves nada”, comentó en una rueda de prensa telemática.

Jiménez se centró en su próximo rival, el DUX Internacional de Madrid, que juega en césped artificial y de dimensiones más reducidas que Riazor, unas condiciones que también afectan a los locales.

“A ellos, el campo tampoco les ayuda, estoy convencido. Tenemos una idea parecida e intentaremos imponernos cada uno con esa idea y lo afrontaremos como si fuera el último partido”, señaló.

El preparador deportivista comentó que el conjunto madrileño tiene “la idea muy clara de lo que quiere” y da “muy buen trato de la pelota”.

“Junta jugadores para dominar, tiene jugadores arriba peligrosos o contrastados como Barral, Mancebo, Alberto Gil o Álvaro, interiores con mucha llegada, y los dos somos las mejores rachas en las últimas jornadas y nos lo van a poner muy difícil”, apuntó.

El central Jaime Sánchez está descartado para este partido. El futbolista formado en el Real Madrid ha tenido trabajo “personalizado”, según explicó el club, esta semana y el técnico blanquiazul confirmó su ausencia ante el DUX. “Hay situaciones personales de cada uno, pero no siempre tienes que estar lesionado. Está bien, jugó el otro día 90 minutos, esta semana ha hecho los entrenamientos con nosotros y estos días hemos decidido que no los iba a hacer, pero si todo va bien, el lunes estará con nosotros y estará en plenas facultades”, aseguró el técnico sin revelar el motivo de su baja.