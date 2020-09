Borja Valle se despide del Deportivo: “Toca decir adiós al club de mi vida”

El extremo Borja Valle se despidió del RC Deportivo tras el descenso a Segunda División B, asegurando que dice “adiós al club” de su “vida”.

Valle cierra su etapa como jugador del Deportivo, al que llegó en 2016 procedente del Oviedo y en el que ha militado cuatro temporadas, una de ellas a medias entre la entidad blanquiazul y una cesión al Elche.

El berciano ha sido testigo directo, en ese periodo, de un descenso con el Elche a Segunda B y de otros dos con el Deportivo, que pasó de Primera División a Segunda B en los tres últimos ejercicios.

“Hace cuatro años cumplí un sueño, y pensé que solo sería eso, un sueño. Realmente, después de tanto tiempo y tantos momentos, puedo decir que digo adiós al club de mi vida. Gracias por tanto, perdón por tan poco, tan poco porque jamás estaré a la altura de todo lo que me habéis dado, tanto a mí, como a mi familia”, señala el futbolista.

Valle, que rechazó una propuesta que se le planteó para prolongar su vínculo con la entidad blanquiazul, expone en su carta que ha “vivido cuatro años de aprendizaje, de los cuales, no cambiaría ni un solo segundo de los momentos” vividos en A Coruña.

“Dejo amigos, personas que han sido mi familia durante estos cuatro años. Gracias por haber sido, uno de mis pilares fundamentales día a día, piedra tras piedra y risa tras risa”, apunta.

Autor de 16 goles con la camiseta del Deportivo, deseó que el club “vuelva al lugar donde merece.

“Yo solo puedo dar las gracias, miro hacia atrás y me sale una sonrisa, de haber sido participe de una parte pequeña, de una historia tan grande, afirma Borja.

Valle disputó 44 partidos con el Deportivo, la mitad de ellos en la temporada en la que el club perdió el ascenso en Mallorca, 16 la campaña pasada y seis en sus dos primeros campeonatos como blanquiazul, entonces en Primera División.

“Me voy tranquilo, con dolor, pero en paz a la vez, sabiendo que me he dejado la vida cada segundo que he tenido esa camiseta encima. Me voy sabiendo que se me ha valorado como persona, no solo como jugador”, dice.

El jugador, que en los últimos meses se ha adaptado a una posición nueva para él, el centro del campo, indicó que “nadie dude que allá donde esté”, estará “pendiente de cada una de las victorias y de los momentos complicados” que pase el Deportivo.

En su carta, a través de las redes sociales, se acuerda de lo que pasó en las últimas semanas con el descenso del Deportivo a Segunda B después del aplazamiento de su partido con el Fuenlabrada, y del presidente de LaLiga, Javier Tebas, al que alude sin mencionarlo.

“Los malos, acaban siendo malos, pero los buenos, queridos por todos. Solo me gustaría pedir una cosa: Nosotros los tenemos mucho más gordos”, concluye Valle con esa frase que anteriormente dedicó a Tebas.