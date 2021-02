Brais Méndez agradece a Coudet que le ayudase a salir de su bache

Vigo. Brais Méndez, futbolista del Celta de Vigo, expresó ayer su agradecimiento al técnico argentino Eduardo Coudet porque desde su llegada “ha confiado, me ha dicho lo que quería y lo que pensaba”.

El centrocampista celeste ha agradecido “la confianza” que el sustituto de Óscar García Junyent le ha dado “en un momento en el que yo no estaba muy bien”, a la que ha respondido ofreciendo su “mejor” nivel con cinco tantos en los últimos tres meses.

“He pasado un bache grande, que lo he sufrido, me lo he comido, pero siempre hay que mirar hacia delante”, destacó Brais Méndez, para quien sentir “la confianza” de los compañeros también ha sido “muy importante”.

EL VAR. Brais también señaló que “no comprende del todo” el funcionamiento del VAR, aunque él prefiere “hacer borrón y cuenta nueva” y no darle más vueltas al arbitraje de Pizarro Gómez frente al Valencia, en Mestalla.

“Al final, son cosas que pasan. A veces te pueden perjudicar y otras beneficiar. Yo, personalmente, no lo comprendo del todo porque es algo nuevo. Me imagino que lo irán mejorando con el tiempo. Veo que en otras ligas el funcionamiento es mucho más rápido y aquí parece que vamos más despacio”, respondió.

RUBÉN, SIN ROJA. El Celta anunció ayer que el Comité de Competición de la RFEF dejó sin efecto la tarjeta roja que Rubén Blanco vio ante el Valencia, al estimar las alegaciones del club. DAVID MOLDES