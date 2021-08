Braydon Hobbs, un “jugador de equipo” que asume sus galones

Parecían condenados a comprometerse tarde o temprano. El Monbus Obradoiro llevaba años siguiéndole la pista a Braydon Hobbs y el estadounidense deseaba probar la Liga Endesa en algún momento, y fue en este verano de 2021 cuando las dos partes cruzaron sus caminos. En su presentación oficial el base rezumó ilusión y responsabilidad, se definió como un jugador de equipo que desea divertirse en la pista y hacer que sus compañeros también lo hagan y no eludió su papel como uno de los líderes dentro de la plantilla.

“Diría que soy un jugador de equipo, me gusta que todo el mundo esté involucrado. Me gusta decir que este es un deporte de equipo por algo”, se describió Hobbs en la sala de prensa del Multiusos de Sar. “Espero que los otros cuatro jugadores en pista disfruten jugando conmigo porque me gusta divertirme, pasar el balón, involucrar a todos... Trato de ser una extensión del entrenador en la pista, un líder, porque tengo mucha experiencia. Me gusta comunicarme y hablar mucho, a veces quizá demasiado”, abundó el base.

José Luis Mateo, director general del Obra, destacó su capacidad de pase pero también su tiro exterior, su versatilidad para actuar como 1 o como 2, su experiencia y su liderazgo. De esa conjunción de factores sale un jugador que apunta a tener un rol capital en el equipo santiagués durante el curso 2021/22. Como suele ocurrir con los bases, su complicidad con Moncho Fernández será clave y los primeros días de trabajo han sido muy positivos.

“Desde la primera semana me ha impresionado el entrenador. Ya he aprendido mucho en el baloncesto, tengo bastante experiencia, pero en estos primeros entrenamientos el entrenador me ha enseñado mucho. Se ve que sabe lo que hace, lleva aquí doce temporadas y estoy deseando aprender más de él”, reconoció Hobbs en el acto.

UN PASO DESEADO. El jugador de Indiana llega con 32 años a la Liga Endesa, un destino que siempre ha tenido como objetivo. Conoce el baloncesto español pues militó en el Cáceres de LEB Oro (2012/13). Allí su técnico fue Carlos Frade, con quien coincidió después en el Alba Fehérvár húngaro. “Tuve éxito con él durante dos temporadas y recuerdo que ese era el tipo de baloncesto que quería jugar”, señaló Hobbs, quien cree que el estilo que se practica en España es el que mejor se adapta a sus cualidades.

“He estado con mi familia en Alemania durante siete años, jugando para algunos de los mejores clubes de allí, y sentíamos que era la hora de cambiar. Cuando estaba en Cáceres ya le decía a mi mujer que quería jugar en ACB algún día. También a Kyle Kuric, que es amigo mío, le comentaba lo mismo y que deseaba disfrutar del estilo español”, sentenció el base del Monbus Obradoiro.