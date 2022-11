Brila o Torneo Viravolta-Jael de Ximnasia

A gala internacional do Xacobeo de Ximnasia – Torneo Viravolta-Jael feita onte no Multiusos Fontes do Sar tivo a actuación de estrelas internacionais da ximnasia como Annaliese Dragan, Noga Block, Daniella Munits, Michelle Munits, Panagiota Lytra, Eleonora Tagliabue, Giorgia Galli, Ekaterina Vedeneeva, Elzhana Taniyeva , Alba Bautista, o conxunto senior da Selección Española, Natalia García, Paula Serrano, Sol Martínez e Polina Karika. Presentaron a gala Carolina Rodríguez (foi olímpica) e Antonio Garrido (actor).

Na área de conxuntos base, deste xeito rematou a clasificación xuvenil: 1º Viravolta, 2º Compostela, 3º Madrid S.xxi. Cadete: 1º San Fernando, 2º Vir., 3º Hortaleza Infantil: 1º Vir., 2º Porriño, 3º María Barbeito. Alevín: 1º San Fernando, 2º Viravolta e 3º Acordes Oleiros. Benxamín: 1º Viravolta, 2º Biqueira e 3º Recta Final. No individual feminino absoluto, no junior de corda: 1º Claudia Alonso – Ritmo León, 2º Paula García – R. L. e 3º Irene Guisasola – R. L. No junior cinta: 1º Aimara Fajardo - Infantado, 2º Carlota Lapuerta – San Fernando e 3º Nadia Ramos – Abula Gym. No junior pelota: 1º A. Fajardo - Inf., 2º Marta Castillo – Ritmo León, 3º Diana Zabolotna - Burjassot. No junior aro: 1º M. Castillo – Ritmo León, 2º A. Fajardo - Inf., 3º Claudia Alonso – Ritmo León. No senior cinta: 1º Sara Fernández – Recta Final, 2º Adriana Lozano – Quart de Poblet, 3º Carmen Balsa – Moscardó S.xxi. No senior pelota: 1º Sofía Smerteniuk – Ginás de Guimaraes, 2º Paula Blanco – Rítmica Galaica e 3º Belén Penades – Quart de Poblet. Senior mazas: 1º S. Smerteniuk – Ginás de Guimaraes, 2º Claudia Moreno – Quart de Poblet e 3º Alexia Jiménez – Rítmica Salamanca. No senior aro: 1º Candela Martínez – María Barbeito, 2º Carla Yáñez – R. Sal., 3º Lucía García – R. S.. Infantil pelota: 1º Sofía Karytonchuk – l’Almara Burjasso.ica, 3º Ailara Stadnyk – G. Guimaraes. Infantil corda: 1º Naira Martínez - Burjassot, 2º Lucía Poyatos – San Fernando e 3º Valeria de Diego - Inf.. No infantil aro: 1º Blanca Rodríguez - Burjassot, 2º Laura Matilla – Abula Gym e 3º Ana Rodríguez – R.Galaica. Infantil mazas: 1º Blanca Borreguero - Inf., 2º Oleksandra Riabets – Guimaraes e 3º Sofia Riabets – Guim. E no infantil cinta: 1º B. Rodríguez - Burjassot, 2º Misericordia Fernández – San Fernando e 3º Sara Vieira – Cenap Aveiro.