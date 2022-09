Brillante participación del Club Sup Mera en el Mundial disputado en Polonia

Oleiros.. Tres jóvenes coruñeses del Club Sup Mera (Oleiros) acaban de regresar de su participación en el Campeonato del Mundo de Stand Up Paddle (SUP) disputado en Polonia, donde lograron una octava posición y dos duodécimas en la categoría junior, modalidad de Larga Distancia. Los tres finalistas se enfrentaron a un circuito de ocho kilómetros en unas condiciones muy duras, tanto de viento como de olas en la localidad polaca de Gdynia, sede del torneo.

Ana Marta Pérez (17 años) se situó en el top ten mundial al lograr una destacada octava plaza, en lo que fue también su debut en un Mundial. Por su parte, Paloma Porta Álvarez (14) e Iván Puente (16), que también acudían por

primera vez a una competición de estas características, lograron unos meritorios duodécimos puestos. Unos magníficos resultados en una competición en la que los tres deportistas coruñeses mostraron sus cualidades para convertirse en firmes aspirantes a campeones del mundo en un futuro.

Un total de cinco deportistas de este club coruñés representaron a España en el ICF Stand Up Paddling World Championships, disputado este mes de septiembre en la localidad de Gdynia (Polonia). Participaron más de quinientos deportistas procedentes de 45 países de todo el mundo. El Club Sup Mera compitió en las categorías senior, junior y master femenino (+ de 50 años) en las modalidades SUP Sprint, Técnica y Larga Distancia. l.v.