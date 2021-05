Brillante victoria do Obra para garantir a permanencia

Nunca foi unha cancha propicia para Obradoiro a do Estudiantes, pero a necesidade obriga, e os homes de Moncho Fernández foron sempre por diante e certificaron con brillantez un trunfo que dá garantías. Todo o conxunto estivo a gran nivel, pero Robertson completou outra actuación estelar, con cifras espectaculares: 31 puntos, seis triples e 28 de valoración. Xa no primeiro cuarto impulsou aos seus con once puntos (tres triples de catro). Tamén destacaron Mike Daum (16 puntos) e Enoch, este úlltimo no aspecto reboteador. O Estudiantes, que se esforzou sempre por seguir aos de Santiago e o que mantivo a súa carreira foi Delgado (dez puntos nos primeiros dez minutos).

No segundo cuarto o Monbus seguiu dominando, indo por diante anque sen conseguir despegarse do cadro madrileño. Robertson e Daum continuaron liderando o equipo galego e aumentando as súas contas nun momento no que Estudiantes mandaba no aspecto reboteador (18 por 14 os homes de Moncho Fernández) pero sufría por unha baixa porcentaxe de acertos no tiro. O marcador poñía un esperanzador 37-44 a favor dos obradoiristas. O terceiro cuarto foi tamén equilibrado, co Obra por diante e en ocasións acercándose moito o Estudiantes, que seguía tendo en Delago o seu mellor home. O marcador, 63-67 para o Monbus e todo por decidir no último periodo do partido.

A tónica do partido non variou. Os xogadores de Moncho Fernández defenderon ban a pequena vantaxe e, faltando catro minutos, un rebote defensivo capturtado por Daum afianzou a posición obradoirista con dous puntos de Ozmirak (72-80). O Movistar insistía nas faltas para evitar que o tempo correse e intentar a recuperación, pero volveu Robertson cun novo triple faltando pouco máis de dous minutos (76-84). Os dous minutos finais serviron para que un Obra centrado certificase a victoria e a permanencia (83-94).